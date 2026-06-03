Guatemala: Congreso aprueba ley que endurece control contra lavado de dinero

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Para el sector empresarial organizado, la nueva legislación contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.

Por revistaeyn.com / EFE El Congreso de Guatemala aprobó la ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia. Esta aprobación era urgida por el sector privado desde hace un tiempo. De hecho, las organizaciones empresariales, entidades financieras y autoridades económicas coinciden en que la nueva normativa fortalece la transparencia, la competitividad y la posición de Guatemala ante los organismos internacionales. La nueva reglamentación recién aprobada en la noche del martes, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento. A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.

"Se pasó la ley como la GAFI lo quería", dijo a periodistas el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, indicó en sus canales oficiales de comunicación que la nueva ley "significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas". De la misma manera, añadió que "hoy gana Guatemala" y que "pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

LOS ALCANCES DE LA NUEVA LEY DE GUATEMALA

De acuerdo a la nueva normativa, se endurecen las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero y también el embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito. Además, también hay más obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos monetarios, en busca de mayor transparencia en sus transacciones. La diputada oficialista Andrea Reyes aseveró que la nueva ley le permite al país centroamericano modernizar su "sistema financiero y penal" contra el lavado de dinero, un flagelo que es "oxígeno de los criminales" que operan con violencia y corrupción. En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había solicitado al Congreso la aprobación de la nueva ley. "Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas", expuso la misión diplomática estadounidense en mayo. La normativa, aprobada el 2 de junio, sustituye un marco legal vigente desde hace más de 25 años y reúne en un solo cuerpo normativo las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

SECTOR PRIVADO APLAUDE INICIATIVA

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) calificó la aprobación de la ley como una decisión trascendental para fortalecer la estabilidad financiera, la transparencia y la legalidad en Guatemala. Asimismo, destacó que la normativa envía una señal positiva sobre el compromiso del país con el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la creación de condiciones favorables para la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible. A su vez, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana reiteró la importancia de implementar la norma de manera técnica, efectiva y transparente. "Consolida un entorno de negocios más transparente, seguro y competitivo en el marco de los estándares internacionales", afirmó AmCham Guatemala en un pronunciamiento emitido tras la aprobación en el Congreso de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también reconoció la aprobación de la ley y señaló que representa una decisión estratégica para la competitividad del país. Por medio de un pronunciamiento, la entidad indicó que la nueva legislación fortalece la institucionalidad y contribuye a mantener la confianza de inversionistas, mercados internacionales y socios comerciales, elementos que considera fundamentales para consolidar a Guatemala como un país seguro y competitivo para los negocios.

EL IMPACTO DEL LAVADO DE DINERO EN EL PAÍS