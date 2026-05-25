Producción petrolera de Latinoamérica y el Caribe aumentó 11 % en enero: Olacde

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En su nuevo reporte mensual sobre Petróleo y Gas, indicó que Brasil, México y Venezuela son los países que concentraron el 70 % de la producción total de crudo en enero.

POR EFE La producción petrolera de enero de 2026 de América Latina y el Caribe alcanzó 361 millones de barriles, lo que representa un aumento del 11 % respecto al mismo mes del año anterior, informó este lunes la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en la capital ecuatoriana, Quito. En su nuevo reporte mensual sobre Petróleo y Gas, una publicación que da seguimiento a la evolución de la producción, comercio exterior del sector en América Latina y el Caribe, indicó que Brasil, México y Venezuela son los países que concentraron el 70 % de la producción total de crudo en enero. Mientras que la producción de gas natural se elevó un 27 %, llegando a 28 mil millones de metros cúbicos. En este rubro, Argentina se posicionó como líder regional con una participación del 21 %, principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo. En el informe de la Olacde, a Argentina le siguen Trinidad y Tobago con el 20 %, consolidándose como uno de los principales productores y exportadores de gas natural y GNL (gas natural licuado) de la región, y Brasil con el 13 %. Este contexto se ve caracterizado por la expansión del 'shale gas' y las operaciones offshore. En un segundo grupo se encuentran Perú, con una participación del 11 %, Venezuela con el 10 % y Bolivia con el 9 %, países que continúan desempeñando un papel relevante en el abastecimiento regional de gas natural, indicó la Olacde. Añadió que Colombia aportó el 5 % de la producción regional, mientras que Ecuador participó con aproximadamente el 1 % del total.

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