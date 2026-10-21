Guatemala despide a exfiscal asesinado con pedidos de justicia

Por: EFE

El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el pasado sábado por al menos dos sicarios, fue enterrado este martes acompañado por decenas de personas que le dieron el último adiós entre rituales indígenas, claveles, salsa y pancartas exigiendo justicia.

"La lucha sigue y sigue", subrayó mientras acompañaba el féretro Silvia Solórzano Foppa, la madre del jurista de 43 años, uno de los emblemas de la lucha contra la corrupción en Guatemala por sus labores en las últimas dos décadas en la Fiscalía y en el ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria.

A Solórzano Foppa lo acompañaron durante el velatorio y el entierro de este martes los cascos de socorrista que utilizó cuando formó parte de los Bomberos Municipales. Precisamente por ello, el traslado del féretro desde la capilla donde fue la velación hasta la Plaza de la Constitución, donde recibió un homenaje, fue en un vehículo de bomberos.

"Nos quitaron a Fopppa, pero nacimos miles de Foppa" y "Su valentía dejó huella" son algunos de los mensajes que se apreciaban en las pancartas sostenidas en alto por los ciudadanos mientras que mujeres indígenas mayas recorrían con el sahumerio un féretro agolpado de coloridas flores.

Tampoco faltó en su despedida una camiseta del Barcelona, equipo al que admiraba, y la música de salsa que le gustaba, como ‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades y Willie Colón.

"Juan Francisco nos ha representado con letras mayúsculas", añadió la madre del abogado, cuya familia se ha caracterizado históricamente por defender los derechos humanos en Guatemala.

El asesinato de Solórzano Foppa fue el pasado sábado por la mañana frente a uno de sus hijos cuando jugaba al fútbol en un complejo deportivo público a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.