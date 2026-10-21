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Ranking de Centroamérica en el Índice Latinoamericano de IA de CEPAL 2026

Aunque algunos países han fortalecido sus capacidades, la región todavía enfrenta desafíos para convertir la inteligencia artificial en una herramienta de productividad, innovación y desarrollo económico.

  • Ranking de Centroamérica en el Índice Latinoamericano de IA de CEPAL 2026

    Costa Rica lidera Centroamérica en inteligencia artificial y El Salvador avanza entre los países adoptantes. Foto de iStock
2026-10-21

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Costa Rica encabeza a Centroamérica en el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial (IA), mientras que el resto de países enfrentan distintos niveles de avance y desafíos para fortalecer sus ecosistemas tecnológicos, según los resultados de 2026 del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA).

Los resultados evidencian diferencias importantes en la preparación tecnológica de las economías centroamericanas, tanto en infraestructura y talento especializado como en investigación, adopción empresarial y gobernanza. Aunque algunos países han fortalecido sus capacidades, la región todavía enfrenta desafíos para convertir la inteligencia artificial en una herramienta de productividad, innovación y desarrollo económico.

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El indicador ubica a Costa Rica en el puesto regional con una puntuación de 56 puntos, seguida por Panamá, con 39.3. El Salvador alcanza 37.9 puntos, mientras que Guatemala obtiene 29 y Honduras, 26.2. Nicaragua no aparece en el informe.

La clasificación evidencia diferencias importantes dentro del istmo. Costa Rica, Panamá y El Salvador forman parte del grupo de países adoptantes, con resultados de entre 35 y 60 puntos, mientras que Guatemala y Honduras se sitúan entre los exploradores, categoría que reúne a los países con menos de 35 puntos y mayores limitaciones en sus capacidades de IA.

A escala latinoamericana, Chile, Brasil y Uruguay lideran el índice con puntuaciones superiores a 60. Chile registra 71.4 puntos, Brasil alcanza 69.4 y Uruguay suma 67. El grupo de adoptantes incluye, además de los tres países centroamericanos mejor posicionados, a Colombia, Argentina, Perú, México, Ecuador, República Dominicana y Trinidad y Tabago.

El ILIA 2026 analiza los ecosistemas de inteligencia artificial de 20 países mediante tres dimensiones: factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción, y gobernanza. La nueva edición amplió su metodología a 126 subindicadores, incorporó 27 indicadores nuevos y sumó a Trinidad y Tabago a la medición.

Resultados por dimensión

Los resultados muestran que obtener avances en IA requiere más que conectividad. Los países necesitan capacidad de cómputo, datos disponibles, profesionales especializados, investigación científica y políticas públicas que permitan incorporar estas herramientas a la economía.

Costa Rica obtiene 50.5 puntos en factores habilitantes, 45 en investigación, desarrollo y adopción, y 80.5 en gobernanza. Panamá registra 43.1, 31.8 y 43.3 puntos, respectivamente. En El Salvador, las puntuaciones son de 35.1 en factores habilitantes, 24.7 en investigación, desarrollo y adopción, y 61.3 en gobernanza.

Guatemala alcanza 40.1 puntos en factores habilitantes, pero baja a 23.4 en investigación, desarrollo y adopción, y 19.3 en gobernanza. Honduras registra 31.7, 22.9 y 21.6 puntos en esas mismas dimensiones.

Estas diferencias revelan desafíos particulares: mientras algunos países presentan mejores condiciones institucionales o de infraestructura, la capacidad para desarrollar investigación y extender la adopción tecnológica continúa siendo limitada.

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El informe advierte que el 85 % de los países evaluados dispone de una estrategia nacional de IA vigente o en elaboración, pero solo Brasil y Colombia cuentan con presupuestos explícitamente asignados en sus instrumentos nacionales.

También persisten desigualdades en infraestructura: Brasil concentra el 87.7 % de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y el 92 % de la capacidad de procesamiento regional consideradas en el estudio.

En el sector empresarial, la adopción estimada de IA llega al 27.6 % entre las grandes compañías, frente al 12.8% de las medianas y el 6.8 % de las pequeñas.

Para Centroamérica, estos resultados subrayan la necesidad de vincular la formación de talento, la inversión tecnológica y la cooperación regional con objetivos de productividad e innovación. La CEPAL plantea que compartir capacidades en cómputo, investigación y desarrollo de profesionales puede ayudar a superar las limitaciones de escala y reducir las brechas entre países.

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Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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