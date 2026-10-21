Ranking de Centroamérica en el Índice Latinoamericano de IA de CEPAL 2026

Inteligencia E&N

Aunque algunos países han fortalecido sus capacidades, la región todavía enfrenta desafíos para convertir la inteligencia artificial en una herramienta de productividad, innovación y desarrollo económico.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Costa Rica encabeza a Centroamérica en el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial (IA), mientras que el resto de países enfrentan distintos niveles de avance y desafíos para fortalecer sus ecosistemas tecnológicos, según los resultados de 2026 del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA). Los resultados evidencian diferencias importantes en la preparación tecnológica de las economías centroamericanas, tanto en infraestructura y talento especializado como en investigación, adopción empresarial y gobernanza. Aunque algunos países han fortalecido sus capacidades, la región todavía enfrenta desafíos para convertir la inteligencia artificial en una herramienta de productividad, innovación y desarrollo económico.

El indicador ubica a Costa Rica en el puesto regional con una puntuación de 56 puntos, seguida por Panamá, con 39.3. El Salvador alcanza 37.9 puntos, mientras que Guatemala obtiene 29 y Honduras, 26.2. Nicaragua no aparece en el informe. La clasificación evidencia diferencias importantes dentro del istmo. Costa Rica, Panamá y El Salvador forman parte del grupo de países adoptantes, con resultados de entre 35 y 60 puntos, mientras que Guatemala y Honduras se sitúan entre los exploradores, categoría que reúne a los países con menos de 35 puntos y mayores limitaciones en sus capacidades de IA. A escala latinoamericana, Chile, Brasil y Uruguay lideran el índice con puntuaciones superiores a 60. Chile registra 71.4 puntos, Brasil alcanza 69.4 y Uruguay suma 67. El grupo de adoptantes incluye, además de los tres países centroamericanos mejor posicionados, a Colombia, Argentina, Perú, México, Ecuador, República Dominicana y Trinidad y Tabago. El ILIA 2026 analiza los ecosistemas de inteligencia artificial de 20 países mediante tres dimensiones: factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción, y gobernanza. La nueva edición amplió su metodología a 126 subindicadores, incorporó 27 indicadores nuevos y sumó a Trinidad y Tabago a la medición.

Resultados por dimensión

Los resultados muestran que obtener avances en IA requiere más que conectividad. Los países necesitan capacidad de cómputo, datos disponibles, profesionales especializados, investigación científica y políticas públicas que permitan incorporar estas herramientas a la economía. Costa Rica obtiene 50.5 puntos en factores habilitantes, 45 en investigación, desarrollo y adopción, y 80.5 en gobernanza. Panamá registra 43.1, 31.8 y 43.3 puntos, respectivamente. En El Salvador, las puntuaciones son de 35.1 en factores habilitantes, 24.7 en investigación, desarrollo y adopción, y 61.3 en gobernanza. Guatemala alcanza 40.1 puntos en factores habilitantes, pero baja a 23.4 en investigación, desarrollo y adopción, y 19.3 en gobernanza. Honduras registra 31.7, 22.9 y 21.6 puntos en esas mismas dimensiones. Estas diferencias revelan desafíos particulares: mientras algunos países presentan mejores condiciones institucionales o de infraestructura, la capacidad para desarrollar investigación y extender la adopción tecnológica continúa siendo limitada.