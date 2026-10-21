Presidente Asfura llega a Italia para fortalecer relaciones y promover inversiones

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Su agenda en Italia incluye reuniones con autoridades italianas y representantes de organismos internacionales, además de encuentros con el sector empresarial para promover las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece Honduras.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Roma en visita oficial para fortalecer las relaciones diplomáticas con Italia, impulsar el comercio y atraer nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo económico de su país, informó una fuente oficial en Tegucigalpa. El gobernante fue recibido por el jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Bruno Pasquino, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, "como parte de los acercamientos diplomáticos que enmarcan la visita oficial", indicó la Casa Presidencial del país centroamericano en un comunicado.

Asfura es acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y la titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero. Su agenda en Italia incluye "reuniones con autoridades italianas y representantes de organismos internacionales, además de encuentros con el sector empresarial para promover las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece Honduras", añade la información oficial. Además, Asfura tiene previsto "acercamientos con autoridades de la Santa Sede, con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos y explorar nuevas oportunidades de cooperación". "Con esta gira, Honduras busca consolidar alianzas estratégicas, abrir nuevas oportunidades para la inversión y posicionar al país como un socio confiable para el desarrollo y la cooperación internacional", señaló la sede del Ejecutivo hondureño.