Guatemala: remueven a la cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros

POR EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este miércoles que aceptó la renuncia de su Gabinete de Seguridad, encabezado por el hasta entonces ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 peligrosos pandilleros del Barrio 18 de una prisión.

En un mensaje a la nación, el mandatario calificó de "inaceptable” la evasión de los reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, y aseguró que "no es una simple falla" del Sistema Penitenciario.

Acompañado de su vicepresidenta Karin Herrera y de sus ministros de Defensa, Henry Sáenz, y de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, entre otros, el presidente dijo que, tras la fuga, tomó la decisión de realizar cambios en el equipo a cargo de la seguridad en Guatemala.

"He aceptado la renuncia de Francisco Jiménez como ministro de Gobernación, de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo", afirmó el mandatario, sin adelantar quiénes serán los sustitutos en esos cargos y explicó que los anunciará próximamente.