Gobierno de Guatemala propondrá penas más duras y una cárcel solo para pandilleros

Centroamérica & Mundo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo dijo que la medida pretende luchar contra las pandillas y el crimen organizado con condenas de ocho a 15 años de prisión por el delito de extorsión, que actualmente se pena con cárcel de uno a seis años

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para combatir a las pandillas con penas de cárcel más duras y de la creación de una prisión exclusiva para sus miembros. El gobernante dijo en una rueda de prensa que la medida pretende luchar contra las pandillas y el crimen organizado con condenas de ocho a 15 años de prisión por el delito de extorsión, que actualmente se pena con cárcel de uno a seis años, un flagelo que afecta a miles de comerciantes en el país centroamericano.

De acuerdo a Arévalo de León, la iniciativa de ley contempla la creación de una cárcel de "máxima seguridad" específicamente para pandilleros, con "vigilancia extrema" y control de todos sus movimientos. Además, en la propuesta de la nueva prisión se incluye el aislamiento de reos por 30 días. "Esta es una de nuestras prioridades y estamos teniendo avances concretos para demostrarlo", puntualizó el mandatario, acompañado de su ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez. De igual manera, Arévalo de León también resaltó que se incluirá entre las medidas a todos aquellos extranjeros que se dediquen a la usura. "Le estamos dando a la Policía Nacional Civil las herramientas necesarias para seguir golpeando al crimen organizado donde más le duele", añadió. Según Jiménez, en Guatemala hay alrededor de 12.000 personas vinculadas directa o indirectamente a las pandillas, de los cuales alrededor de 3.000 se encuentran encarcelados.