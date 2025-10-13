Guatemala: Unos 20 pandilleros se fugan de cárcel en las afueras de la capital

La información fue corroborada por el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, cuya cartera está a cargo de las prisiones en el país centroamericano.

El Sistema Penitenciario de Guatemala detalló en un comunicado de prensa que los reos no fueron ubicados dentro de la prisión durante una requisa, por lo que determinó que los pandilleros se fugaron de la misma.

Al menos 20 pandilleros se fugaron de una cárcel ubicada en las afueras de la Ciudad de Guatemala, bajo causas aún en investigación, según informaron este domingo fuentes oficiales.

Las autoridades no han detallado las circunstancias de la fuga, solamente Jiménez indicó que "ya recibí todos los análisis de inteligencia e investigación y vamos con todo tras estos 20 criminales" en busca de recapturarlos.

Los reos, miembros de la pandilla "Barrio 18", escaparon de la cárcel denominada Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de la Ciudad de Guatemala.

Según medios locales, la fuga no fue en un solo momento, sino durante diversos días y no de manera masiva.

Actualmente las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios.

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional 'Barrio 18' como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

Precisamente este domingo la Embajada de Estados Unidos catalogó como "totalmente inaceptable" mediante un mensaje a través de sus canales oficiales.