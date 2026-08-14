Centroamérica & Mundo

Guerra de aranceles entre EE.UU. y China se trasladó a la industria de los drones

Ayer la Administración Trump anunció un arancel del 100% a drones con sensores térmicos y sus componentes.

Por: Revistaeyn.com- EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves un arancel del 100% a determinados drones y componentes considerados sensibles para la seguridad nacional, una medida que afecta a China, principal potencia mundial del sector y proveedor clave del mercado estadounidense. Entre los productos afectados figuran aeronaves no tripuladas de más de 25 kilos de peso máximo al despegue y modelos equipados con capacidad de detección térmica. La medida, anunciada por la Casa Blanca, también contempla un gravamen del 25% para determinados drones más pequeños que no cuentan con esas capacidades y para otros componentes. En el caso de productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se aplicará un arancel del 15%, mientras que los procedentes del Reino Unido tendrán uno del 10%, siempre que cumplan los requisitos de origen establecidos por Washington. Los nuevos aranceles entrarán en vigor 21 días después de la firma de la proclamación, aunque los correspondientes a componentes que no sean considerados especialmente sensibles comenzarán a aplicarse 180 días después.

China, centro de la cadena global

China ocupa una posición dominante en el mercado mundial de drones civiles gracias a fabricantes como DJI, líder global del sector, y considera esta industria estratégica tanto por sus aplicaciones comerciales como por su potencial uso militar y tecnológico. Según datos recopilados por la prensa local, China exportó en 2025 unos 4,95 millones de drones, un 32,9% más que el año anterior, por un valor de 22.300 millones de yuanes (unos US$3.100 millones), lo que supuso un aumento interanual del 45%. Estados Unidos fue ese año el mayor destino nacional por volumen para los drones chinos, con 717.200 unidades importadas, y el tercer mercado por valor, con 1.615 millones de yuanes (unos US$225 millones), según las mismas cifras.