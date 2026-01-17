Centroamérica & Mundo

Homicidios en Panamá: Se registraron 593 en 2025, un incremento anual de 2 %

En la gran mayoría de los asesinatos se usaron armas de fuego (87,4 %), seguido de arma blanca (7,3 %). El 93,6 % de las víctimas eran hombres, mientras que la edad preponderante fue entre 18 y 39 años.

  • Homicidios en Panamá: Se registraron 593 en 2025, un incremento anual de 2 %

    En la provincia de Panamá, donde está la capital, ocurrieron 257 homicidios, con un aumento del 20 % respecto al 2024. Foto de archivo
2026-01-17

Por Agencia EFE

Panamá registró 593 homicidios en el 2025, un 2 % más que los 583 del año anterior, según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Aeropuerto de Tocumen movilizó récord de 20,9 millones de pasajeros en 2025

En la provincia de Panamá, donde está la capital, ocurrieron 257 homicidios, con un aumento del 20 % respecto al 2024, seguida de Colón con 121 (-2 %), el distrito de San Miguelito con 100 (+2 %), y la provincia de Panamá Oeste con 56 (-11 %).

En la gran mayoría de los asesinatos se usaron armas de fuego (87,4 %), seguido de arma blanca (7,3 %). El 93,6 % de las víctimas eran hombres, mientras que la edad preponderante fue entre 18 y 39 años.

Panamá: ¿Cuál será el destino de la mina de cobre cerrada? Gobierno espera dar respuesta en junio 2026

Las autoridades panameñas sostienen que más del 70 % de los casos de homicidio en el país están relacionados con el crimen organizado, las pandillas y el tráfico de drogas.

Redacción web
Agencia EFE

Violencia
|
Homicidios
|
Seguridad
|
Víctimas
|
Armas de fuego
|
Panamá
|
Fiscalía
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE