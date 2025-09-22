Centroamérica & Mundo

PIB de Panamá crece un 4,4 % en el primer semestre impulsado por la logística

El principal impulsor del crecimiento del PIB fue el Canal de Panamá, una vía relevante del comercio internacional, que registró un aumento del 24,1 % en ingresos por peajes en segundo trimestre.

Por Agencia EFE El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 4,4 % en el primer semestre de este año, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el desempeño del sector logístico con el Canal interoceánico a la cabeza, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña. En el segundo trimestre del año, la economía panameña se expandió un 3,4 %, a un ritmo menor del evidenciando en el primer trimestre (5,2 %), precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en reporte mensual.

El principal impulsor del crecimiento del PIB fue el Canal de Panamá, una vía relevante del comercio internacional, que registró un aumento del 24,1 % en ingresos por peajes en segundo trimestre. Este comportamiento del Canal junto con el de transporte aéreo, que se expandió un 12 % entre abril y junio, alentó al sector de transporte, almacenamiento y correos, que en el primer semestre creció en su conjunto un 18,9 %. La actividad financiera y de seguros creció un 6 % en el primer semestre, mientras que la categoría de hoteles y restaurantes lo hizo en un 3,9 % y el grupo de las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios de apoyo en un 3,7 %. La explotación de minas y canteras creció un 2,8 %; el comercio al por mayor y al por menor un 2,4 %; la construcción un 2 %; la manufactura un 1,9 %; y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas lo hizo en un 1,4 % entre enero y junio, según las estadísticas oficiales consultadas por EFE.