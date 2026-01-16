Aeropuerto de Tocumen movilizó récord de 20,9 millones de pasajeros en 2025

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital de Panamá y es un nodo de conexión regional, movilizó 20.981.855 pasajeros en 2025, "la cifra anual más alta en su historia", informó su administración. En 2024, Tocumen había registrado 19,2 millones de viajeros movilizados, precisó un comunicado oficial, por lo que el resultado del 2025 supone un alza del 8,8 % .

En 2025, Tocumen registró 2.831.531 viajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un incremento del 5 % o 145.880 personas adicionales respecto al año previo, de acuerdo con los datos oficiales. En ese mismo período, los viajeros que salieron del país totalizaron 2.916.512, lo que representa un crecimiento del 3 % o 86.408 personas más que en 2024. En cuanto a la operación aérea, Tocumen acumuló 166.448 movimientos de aterrizaje y despegue durante 2025, un aumento del 9 % frente al año anterior, de los cuales el 89 % correspondió a vuelos comerciales, el 7 % a carga, el 2 % a aviación general y el 2 % restante a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

PRINCIPALES MERCADOS

El año pasado operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales, "lo que amplió y consolidó su integración con los principales mercados de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa". "El sector de carga aérea alcanzó otro hito histórico. Durante 2025 se movilizaron 248.455 toneladas métricas, un crecimiento del 15 % respecto al año anterior (31.801 toneladas adicionales), reafirmando a Tocumen como un nodo logístico clave en la región". indicó la administración de la terminal aérea.