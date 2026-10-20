Honduras afronta última revisión de acuerdo con FMI para acceder a US$120M

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El equipo técnico del organismo, acompañado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, también tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y representantes del sector privado.

Por Agencia EFE Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Honduras para realizar la sexta y última revisión del acuerdo económico firmado en 2023, un proceso que, de aprobarse con éxito, permitirá al país acceder a US$120 millones y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa. El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, dijo a periodistas que la misión del organismo multilateral, encabezada por Emilio Fernández, permanecerá dos semanas en Tegucigalpa.

Durante su estancia, los enviados del FMI se reunirán con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), detalló el funcionario. El equipo técnico del organismo, acompañado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, también tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y representantes del sector privado, agregó Hernández. Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo que permitió al país centroamericano acceder a unos US$823 millones para respaldar reformas económicas y que expiró en septiembre pasado. Si la revisión concluye satisfactoriamente, Honduras podrá recibir un desembolso de unos US$120 millones, que se incorporarán directamente a la caja única del Estado, según las autoridades.