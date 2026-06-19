Asfura impulsa con el Gobierno alemán mayor cooperación e inversión en Honduras

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Nasry 'Tito' Asfura señaló el interés de su Gobierno en conocer experiencias alemanas relacionadas con la reducción de la burocracia, la facilitación empresarial y el fortalecimiento del sector privado.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, con quien abordó la agenda bilateral, oportunidades de cooperación y proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo económico del país centroamericano. Durante su visita a Berlín, a donde viajó desde Honduras, Asfura destacó ante el funcionario alemán la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países y presentó avances en áreas como infraestructura, energía, salud, conectividad y competitividad, según un comunicado.

El mandatario hondureño, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, resaltó el papel estratégico de la infraestructura logística de Honduras, especialmente Puerto Cortés, en el Caribe, y Puerto Henecán, en el Pacífico, como plataformas clave para el comercio regional. Además, informó sobre la incorporación de una docena de nuevas grúas en Puerto Cortés, una inversión que, según explicó, permitirá aumentar la capacidad operativa y fortalecer la competitividad del comercio internacional hondureño.

Alemania invertiría en Honduras

El gobernante hondureño sostuvo también una reunión con representantes de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), encabezados por su presidente, Peter Adrian, con quienes dialogó sobre oportunidades de inversión, generación de empleo, formación técnica y participación de empresas alemanas en Honduras. Asfura señaló el interés de su Gobierno en conocer experiencias alemanas relacionadas con la reducción de la burocracia, la facilitación empresarial y el fortalecimiento del sector privado. Entre los temas abordados estuvieron el desarrollo del talento humano, las cadenas de suministro, las exportaciones y la creación de mecanismos permanentes de diálogo entre empresarios alemanes e instituciones económicas hondureñas.