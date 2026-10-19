Presidente Asfura buscará en Italia ampliar oportunidades de comercio e inversión

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Su agenda incluye además reuniones con altos cargos de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de explorar nuevas vías de cooperación en áreas de interés nacional.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará la próxima semana a Italia en busca de ampliar las oportunidades de comercio, inversión y cooperación para su país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Tegucigalpa. Con ese objetivo, Asfura celebrará encuentros de alto nivel que permitan fortalecer las relaciones diplomáticas e impulsar nuevas iniciativas en beneficio del desarrollo nacional, indicó la canciller hondureña, Mireya Agüero, según un comunicado de su despacho, que no precisa los días de la visita oficial del presidente.

En Roma, Asfura será recibido por su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, para "abordar temas de interés común e identificar nuevas áreas de colaboración entre ambos países". La agenda del mandatario incluye una visita a la Santa Sede, donde será recibido por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y está prevista la firma de "un acuerdo como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales", indicó Agüero. "Como parte de la agenda económica, la delegación hondureña promoverá las capacidades productivas del país ante interlocutores italianos y buscará abrir espacios para nuevas oportunidades comerciales y de inversión. Estos acercamientos pretenden generar condiciones favorables para el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento económico de Honduras", añadió. Asfura también participará en un encuentro empresarial en el norte de Italia, orientado a establecer vínculos con el sector privado e identificar oportunidades de negocios.