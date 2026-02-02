Honduras: Asfura rompe tradición y pide colocar mensaje de Gandhi en oficinas del Estado

POR EFE

El nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, decidió romper con el protocolo en las oficinas gubernamentales del Estado, ya que, en lugar de colocar la fotografía oficial del mandatario con la banda presidencial, instruyó a sus funcionarios a exhibir unas palabras atribuidas al líder indio Mahatma Gandhi, que fueron leídas por Asfura durante su discurso de posesión el pasado martes.

La disposición del presidente fue confirmada este viernes por el portavoz de la Presidencia, José Argueta, quien dijo que Asfura instruyó a secretarios de Estado, gerentes, directores y subdirectores de todas las entidades públicas a no exhibir su imagen en los despachos.

En su lugar, deberán según Argueta, difundir el párrafo: "Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar"