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Honduras declara organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Honduras alinea su política de seguridad con la de otros socios estratégicos y organismos internacionales, subrayando su voluntad de participar activamente en la preservación de la estabilidad y la paz mundial.

  • Honduras declara organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

    La administración de Asfura profundiza el alineamiento con las estrategias de seguridad definidas por Washington, que mantiene horas decisivas en su guerra contra la Guardia Revolucionaria iraní. (Foto: Archivo)
2026-05-16

POR EFE

El Gobierno de Honduras anunció la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas.

La decisión, adoptada por instrucción del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la medida como parte de los ejes estratégicos de su política exterior y su postura de "rechazo al terrorismo y a su financiamiento".

Esta declaratoria, añade el comunicado de la Cancillería, reafirma "la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones".

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Además, reitera "su compromiso" con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas, señala el comunicado.

Con esta decisión, Honduras alinea su política de seguridad con la de otros socios estratégicos y organismos internacionales, subrayando su voluntad de participar activamente en la preservación de la estabilidad y la paz mundial.

Redacción web
Agencia EFE

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