El IICA reforzará preparación contra enfermedades de origen animal en Latinoamérica

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El IICA y socios internacionales activarán el proyecto regional de Prevención de infecciones mediante la vigilancia en el origen de la transmisión.

Por Agencia EFE El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) anunció que reforzará un plan de prevención de enfermedades de origen animal en América Latina y el Caribe. El IICA y socios internacionales activarán el proyecto regional de Prevención de infecciones mediante la vigilancia en el origen de la transmisión (PIVOT), el cual tiene como fin reforzar la preparación ante la influenza aviar y la prevención frente a riesgos sanitarios con potencial epidémico y pandémico.

Para ello se implementará el enfoque de 'Una Salud', que integra la salud humana, la animal y la ambiental, detalló el IICA. "La iniciativa empezará enfocándose en el fortalecimiento de la prevención y la preparación frente a riesgos sanitarios, con énfasis en la influenza aviar con potencial zoonótico, y se ampliará progresivamente a otras enfermedades zoonóticas (enfermedades de origen animal que pueden ser transmitidas a seres humanos), como la fiebre amarilla", explica el comunicado de prensa. El proyecto se ejecuta en articulación con socios estratégicos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Banco Mundial (GBM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Uno de los grandes desafíos del proyecto es garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos, fortaleciendo el análisis de riesgos, la vigilancia, la capacidad de laboratorio, la respuesta a emergencias y la generación de políticas públicas que aseguren recursos y continuidad en el tiempo. La cooperación entre organismos es clave para lograrlo", afirmó el director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) de la OPS, Manuel J. Sánchez.