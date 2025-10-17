Honduras destinará US$19 millones para atender daños por lluvias

Castro hizo el anuncio al concluir la reunión de emergencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), convocada por ella para coordinar las acciones de respuesta, búsqueda y protección de las comunidades afectadas por inundaciones, derrumbes y el colapso de drenajes en la capital y otras zonas del país.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su solidaridad con las personas afectadas por las lluvias que han dejado quince fallecidos y anunció la asignación de 500 millones de lempiras (algo más de US$19 millones) para atender los daños y las necesidades primarias de la población.

"Nos solidarizamos con las personas afectadas por estas tormentas, pero sepan que el Gobierno está presente y listo para atender las necesidades primordiales de la población que hoy está sufriendo", subrayó la mandataria en una rueda de prensa, acompañada de varios funcionarios.

Según lo aprobado en la reunión, la Secretaría de Finanzas deberá identificar y liberar 500 millones de lempiras (un poco más de US$19 millones), con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas, para financiar acciones de emergencia, ayuda humanitaria, reparaciones de infraestructura crítica y atención médica y de albergues para las familias damnificadas.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), José Fortín, indicó que los recursos serán reglamentados este mismo día mediante un decreto ejecutivo (PCM), para obras de emergencia y reconstrucción en todo el país.

Señaló que el municipio del Distrito Central, donde se localiza Tegucigalpa, deberá presentar un informe de evaluación de daños que deberá incluir la asignación de gasto por proyecto y actividad.

El alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, dijo que el Distrito Central registra más de mil incidencias climáticas en octubre, entre deslizamientos, inundaciones y daños estructurales, que rondan los 350 millones de lempiras (US$13,3 millones).

Aldana instó al Parlamento hondureño a aprobar recursos necesarios para atender a los damnificados y evacuados en el país centroamericano, a quienes garantiza que recibirán "atención humanitaria".