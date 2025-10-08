Inundaciones en Honduras causan cinco muertos y 13 departamentos en alerta

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Al menos cinco personas han fallecido en Honduras debido a las lluvias provocadas por un temporal que afecta el occidente, sur y, en menor medida, el oriente y norte del país, según informó la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). A causa de las intensas lluvias, con mucha actividad eléctrica, diez de los 18 departamentos del país, algunos de ellos fronterizos con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se mantienen en alerta amarilla (evacuación preventiva), indicó en un comunicado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

Otros tres departamentos, del centro, este y norte de Honduras, permanecen en alerta verde (preventiva). "El país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, la cual favorece el transporte de humedad proveniente del Mar Caribe y el océano Pacífico", añade la información oficial. La Copeco ha registrado entre la semana pasada y hoy cinco fallecidos, 1.833 familias afectadas, 697 de ellas damnificadas y once evacuadas. Se suman 1.500 viviendas dañadas, 19 destruidas totalmente y 51 comunidades incomunicadas por la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en carreteras. En Tegucigalpa, las lluvias han causado inundaciones, deslizamientos y hundimientos en algunos barrios que se localizan en zonas de riesgo, informó el alcalde, Jorge Aldana.