Elecciones Honduras: OEA llama a la paz y tranquilidad

El nuevo llamamiento de la MOE OEA surge luego de que el miércoles, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, difundió varios audios sobre una conversación telefónica entre una supuesta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado del opositor Partido Nacional y un militar activo, no identificados por su nombre, en la que hablan sobre un supuesto plan para alterar los resultados de los comicios de noviembre.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) en Honduras, reiteró este jueves su llamamiento a que las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano se celebren en 'paz y tranquilidad' .

Los audios fueron entregados al fiscal general por uno de los tres consejeros del CNE, Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), que busca un segundo período consecutivo en el poder.

En un comunicado, la MOE OEA indicó que para garantizar 'unas elecciones en paz y tranquilidad" se "requiere que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo técnico en los términos que la ley establece.

El organismo también considera que 'las divergencias internas en los órganos electorales colegiados son una muestra de un pluralismo sano, cuando se dan en un marco respetuoso; sin embargo, durante este proceso electoral, las diferencias entre autoridades hondureñas han conducido en ocasiones a la parálisis de actividades, retrasos en el calendario electoral y tensión innecesaria'.

Señaló además que la autonomía e independencia de las autoridades electorales son principios indispensables en una democracia, y que el libre ejercicio de las funciones y permanencia de quienes tienen a su cargo organizar y juzgar la elección, es un requisito fundamental para garantizar procesos democráticos.

'Las elecciones del próximo 30 de noviembre son de todas y todos los ciudadanos hondureños. En ese contexto, la Misión hace un llamado a las instituciones del Estado, las fuerzas políticas, la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, a cooperar para garantizar un proceso electoral exitoso desde la voluntad del pueblo, para expresarse libremente en las urnas y tener confianza', subraya el mensaje de la MOE OEA.

Por ley, las Fuerzas Armadas pasaron hoy a disposición del CNE para que se encarguen de la vigilancia, transporte y seguridad del material electoral, según informó la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en un mensaje en la red social X.