Xiomara Castro: la democracia en Honduras está en serias dificultades

"Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden, esas decisiones en la única oportunidad democrática que tiene el pueblo para manifestarse", subrayó Castro ante simpatizantes que se concentraron en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este miércoles que la democracia de su país atraviesa "serias dificultades" y pidió a militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) "no permitir" la manipulación de las actas de las elecciones y exigir un conteo "voto por voto".

La mandataria instó a los militantes de Libre a "no permitir que se manipulen las actas", a fin de que los resultados electorales del pasado 30 de noviembre reflejen la voluntad ciudadana.

Castro aseguró que el compromiso de su Gobierno es que el conteo se realice "voto por voto", de manera que del escrutinio emane "la voluntad del pueblo" y pidió a los simpatizantes de Libre, cuyo coordinador general es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya, manifestarse de forma pacífica porque "la democracia se defiende de pie, no en silencio".

"Sigamos defendiendo los votos del pueblo, hagámoslo y esperemos a ver las resoluciones que salen y emanan, pero el pueblo debe reclamar el voto por voto, así podemos seguir construyendo una democracia, esa democracia que tanto soñamos durante doce años y siete meses", señaló.

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, también ha pedido en varias ocasiones un recuento "voto por voto" del total de las actas, alegando inconsistencias en el escrutinio.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo este miércoles que la ley no permite un conteo total sin causas legalmente acreditadas y advirtió que esa medida podría desvirtuar el escrutinio especial, que no ha iniciado por varios problemas.

Según los resultados preliminares del CNE, con el 99,80 % de las actas escrutadas, Nasry "Tito" Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la votación con el 40,54 % de los sufragios.

En segundo lugar se ubica Nasralla con el 39,19 %, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

Moncada afirmó hoy que Honduras enfrenta la presión de un "gran imperio" y pidió de nuevo anular lo que calificó como las "elecciones más tramposas de la historia".

Señaló que los comicios del 30 de noviembre constituyeron "un brutal golpe electoral" de actores externos y aliados internos, con el objetivo de "hacer desaparecer" al partido Libre.