Elecciones Honduras: EEUU exige iniciar de inmediato conteo especial

Centroamérica & Mundo

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental lanzó el llamado urgente en su cuenta de X dirigido al Consejo Nacional de Elecciones hondureño con la finalidad de que se realice el conteo especial para garantizar los resultados del 30 de noviembre pasado.

Por Agencia EFE La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Honduras iniciar de inmediato un "proceso de escrutinio especial" para finalizar los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas hace 17 días, las cuales han estado marcadas por denuncias de irregularidades presentadas por organizaciones internacionales y candidatos de la contienda. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental lanzó el llamado urgente en su cuenta de X dirigido al Consejo Nacional (CNE) hondureño con la finalidad de que se realice el conteo especial para garantizar los resultados del 30 de noviembre pasado.

"Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias", advirtió la Administración Trump. El mensaje concluye que la voz de los 3,4 millones de hondureños que participaron en las elecciones debe "ser respetada y escuchada". El escrutinio especial exigido por Estados Unidos, para contar las 2.792 actas, debió iniciar el pasado 13 de diciembre de acuerdo con la ley electoral hondureña y su demora ha disparado la crisis política. El centro de acopio del material electoral está resguardado en el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están listas al menos 150 mesas para que se inicie el escrutinio, pero a raíz de los últimos incidentes hoy no se le ha permitido el ingreso al personal acreditado de uno de los turnos, de doce horas cada uno, para comenzar con el conteo de los votos de las actas con inconsistencias.