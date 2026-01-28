EEUU bajo frío extremo: “terremotos de hielo”, vuelos cancelados y Miami sometida a 0º

Centroamérica & Mundo

El avance del vórtice polar provoca crio sismos en el centro y norte de Estados Unidos y lleva el frío extremo hasta Florida: Miami podría registrar 0 °C, un escenario inusual que afecta vuelos, infraestructura y planes de viaje.

Por revistaeyn.com / EFE El clima extremo volvió a irrumpir con fuerza en Estados Unidos, dejando un escenario inédito incluso para un país acostumbrado a eventos meteorológicos severos. Una intensa ola de frío, originada por el desplazamiento del vórtice polar, ha provocado desde “terremotos de hielo” (crio sismos) en varios estados del centro y este del país hasta una temperatura récord cercana a los 0 grados centígrados en Miami, algo que no ocurría desde hace 15 años. Para quienes viajan con frecuencia a Estados Unidos —por trabajo, turismo o inversión— el fenómeno no es solo una curiosidad climática, sino un factor que ya impacta en conectividad aérea, servicios básicos y condiciones urbanas.

Terremotos de hielo: qué son y dónde están ocurriendo

En estados como Kentucky, Tennessee, Illinois y zonas del noreste, las autoridades meteorológicas confirmaron la aparición de los llamados crio sismos o frost quakes, pequeños terremotos provocados por el congelamiento repentino del suelo.

Según explicó a EFE el meteorólogo Evan Webb, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Kentucky, el fenómeno ocurre cuando el suelo saturado por lluvia o lluvia gélida se congela de forma abrupta. Esa expansión del hielo genera fracturas subterráneas, acompañadas de estruendos similares a disparos, vibraciones y, en algunos casos, la caída de árboles. Aunque el impacto visual y sonoro puede ser alarmante —especialmente durante la noche—, el NWS aclaró que los crio sismos son generalmente inofensivos y no representan un riesgo sísmico estructural.

Impacto en transporte y servicios

La tormenta invernal ya dejó al menos 34 muertos en el país y provocó la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia, afectando hubs clave como Chicago, Dallas, Nueva York y Atlanta. Más de 530.000 hogares continúan sin electricidad, mientras que en amplias zonas del interior las sensaciones térmicas descendieron por debajo de los -20 °C. Para viajeros frecuentes, aerolíneas y aeropuertos recomiendan verificar conexiones, escalas y posibles reprogramaciones, especialmente en rutas que atraviesan el centro del país.

Florida entra en el mapa del frío

El dato que más llama la atención para el público internacional es el avance del frío hacia el sur. Florida, históricamente ajena a este tipo de episodios, registrará su temperatura más baja en 15 años. El NWS emitió alertas de congelación y anticipó mínimas bajo cero en: -Miami: hasta -2 °C -Fort Lauderdale: -2,7 °C -West Palm Beach: hasta -6 °C “Florida ha decidido participar en el invierno”, ironizó la oficina meteorológica de Tampa, al advertir que se esperan mañanas y días inusualmente fríos durante varios días consecutivos, con posibilidad de lluvias previas al descenso térmico. Para quienes viajan al sur de Florida —un destino habitual en invierno—, el episodio implica ajustes en vestimenta, actividades al aire libre y logística, además de potenciales impactos en cultivos, infraestructura y tránsito.

El vórtice polar y un patrón que se repite

El origen del fenómeno está en un desplazamiento del vórtice polar, una masa de aire extremadamente frío que normalmente permanece sobre el Ártico, pero que puede descender hacia latitudes medias cuando se debilitan los vientos que lo contienen. Estados Unidos ya vivió un episodio similar en enero de 2024, cuando se registraron mínimas históricas en Texas y Luisiana y murieron al menos 40 personas.

Clima extremo y viajes

Más allá del episodio puntual, meteorólogos coinciden en que estos eventos serán cada vez más frecuentes y disruptivos, obligando a viajeros frecuentes y empresas a incorporar el clima extremo como variable estructural en sus planes.