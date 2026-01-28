Dinamismo en el aeropuerto La Aurora de Guatemala: más pasajeros y nuevas rutas

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

El Aeropuerto Internacional La Aurora (Guatemala) superó sus expectativas durante 2025 y para 2026 espera la llegada de más pasajeros, así como nuevas rutas comerciales.

Jorge Ardón, jefe de Operaciones Aéreas del Aeropuerto La Aurora, confirmó que durante el año pasado más de 5,1 millones de pasajeros se movilizaron por la terminal, superando las cifras del año anterior y reflejando un repunte en la actividad aérea del país.

Las entradas subieron a 2,5 millones y las salidas a 2.555.884, lo que refleja más de 187.000 pasajeros, en comparación con el periodo anterior.

Según las cifras oficiales, en el 2024 se contabilizaron 2,4 millones de pasajeros que ingresaron al país y más de 2 millones que salieron.

Este aumento se refleja en la operación diaria del aeropuerto, que durante las horas pico, principalmente en la mañana y la noche, puede concentrar hasta 4.000 personas en tránsito.

También, hubo un incremento de 293 vuelos adicionales en 2025, frente al año anterior, según detallaron.

El crecimiento del flujo aéreo presenta desafíos logísticos, pero también oportunidades para fortalecer la infraestructura y mejorar la atención al pasajero, afirmaron a Prensa Libre fuentes de Aeronáutica Civil.

Actualmente, la terminal avanza en trabajos de modernización, nuevas áreas para pasajeros y ya cuenta con accesos mejorados para los que deben transitar por ella.