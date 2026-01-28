Futuro del Trabajo 2026: la ventaja humana en la era de la IA

En línea con los análisis del World Economic Forum (WEF) y de otras consultoras globales como Mercer , EY y Humannova , el mensaje es claro: la tecnología avanza, pero la verdadera ventaja competitiva seguirá siendo humana.

Basado en encuestas a más de 12.000 trabajadores y 40.000 empleadores en 41 países , el estudio identifica 16 tendencias clave que ya están redefiniendo cómo trabajamos, lideramos y desarrollamos talento.

El futuro del trabajo dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad en construcción permanente. Así lo confirma el nuevo informe global de ManpowerGroup, “La Ventaja Humana: Tendencias Globales sobre el Futuro del Trabajo” , presentado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

De cara a 2026 , las organizaciones que logren equilibrar innovación tecnológica, confianza, aprendizaje continuo y liderazgo sostenible serán las que sobrevivan —y crezcan— en un mercado laboral cada vez más dinámico e incierto.

1. Equipos súper híbridos: humanos + IA, el nuevo estándar laboral

La colaboración entre personas e Inteligencia Artificial ya no es una promesa futura, sino una realidad que se acelera. ManpowerGroup destaca que la IA no reemplaza al talento humano, sino que redefine roles y potencia habilidades clave como el pensamiento crítico, el juicio ético, la creatividad y la gestión de equipos.

El WEF coincide: hacia 2026, más del 40% de las tareas laborales estarán parcialmente automatizadas, pero la demanda de habilidades humanas seguirá en aumento. En paralelo, se consolidan los modelos de trabajo flexibles y por proyectos. Hoy, el 27% de la Generación Z ya combina su empleo principal con trabajos freelance o gig, y se estima que para 2027 hasta la mitad de la fuerza laboral en economías desarrolladas participará de esquemas flexibles.

Este escenario da lugar a equipos súper híbridos, donde humanos, algoritmos y talento externo conviven en estructuras más ágiles, menos jerárquicas y orientadas a resultados.

2. Reaprendizaje acelerado: aprender más rápido que el cambio

En el futuro del trabajo, la empleabilidad dependerá del aprendizaje continuo. Según Manpower, el 91% de los profesionales de Learning & Development considera que hoy es más importante que nunca actualizar habilidades para sostener el desempeño y la carrera profesional.

Mercer y EY refuerzan esta tendencia: el reskilling y el upskilling dejaron de ser programas aislados para convertirse en estrategias centrales de negocio. Las organizaciones líderes ya no se preguntan qué habilidades necesitan hoy, sino cuáles necesitarán dentro de tres o cinco años, y cómo desarrollarlas de manera ágil.

Humannova, especializada en cultura y transformación organizacional, suma una clave: aprender no es solo adquirir nuevas competencias técnicas, sino también desaprender modelos mentales que ya no funcionan en entornos de cambio permanente.

3. Normas de transformación: más flexibilidad y más confianza

La transformación tecnológica y cultural está tensionando el vínculo entre personas y organizaciones. El informe de Manpower revela que el 68% de los trabajadores a nivel global siente que la confianza en los empleadores está disminuyendo, mientras que el 36% de los trabajadores de primera línea necesita un segundo empleo para complementar ingresos.