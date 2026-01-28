Futuro del Trabajo 2026: la ventaja humana en la era de la IA

Por revistaeyn.com
El futuro del trabajo dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad en construcción permanente. Así lo confirma el nuevo informe global de ManpowerGroup, “La Ventaja Humana: Tendencias Globales sobre el Futuro del Trabajo”, presentado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.
Basado en encuestas a más de 12.000 trabajadores y 40.000 empleadores en 41 países, el estudio identifica 16 tendencias clave que ya están redefiniendo cómo trabajamos, lideramos y desarrollamos talento.
En línea con los análisis del World Economic Forum (WEF) y de otras consultoras globales como Mercer, EY y Humannova, el mensaje es claro: la tecnología avanza, pero la verdadera ventaja competitiva seguirá siendo humana.
De cara a 2026, las organizaciones que logren equilibrar innovación tecnológica, confianza, aprendizaje continuo y liderazgo sostenible serán las que sobrevivan —y crezcan— en un mercado laboral cada vez más dinámico e incierto.
PRINCIPALES TENDENCIAS
1. Equipos súper híbridos: humanos + IA, el nuevo estándar laboral
La colaboración entre personas e Inteligencia Artificial ya no es una promesa futura, sino una realidad que se acelera. ManpowerGroup destaca que la IA no reemplaza al talento humano, sino que redefine roles y potencia habilidades clave como el pensamiento crítico, el juicio ético, la creatividad y la gestión de equipos.
El WEF coincide: hacia 2026, más del 40% de las tareas laborales estarán parcialmente automatizadas, pero la demanda de habilidades humanas seguirá en aumento. En paralelo, se consolidan los modelos de trabajo flexibles y por proyectos. Hoy, el 27% de la Generación Z ya combina su empleo principal con trabajos freelance o gig, y se estima que para 2027 hasta la mitad de la fuerza laboral en economías desarrolladas participará de esquemas flexibles.
Este escenario da lugar a equipos súper híbridos, donde humanos, algoritmos y talento externo conviven en estructuras más ágiles, menos jerárquicas y orientadas a resultados.
2. Reaprendizaje acelerado: aprender más rápido que el cambio
En el futuro del trabajo, la empleabilidad dependerá del aprendizaje continuo. Según Manpower, el 91% de los profesionales de Learning & Development considera que hoy es más importante que nunca actualizar habilidades para sostener el desempeño y la carrera profesional.
Mercer y EY refuerzan esta tendencia: el reskilling y el upskilling dejaron de ser programas aislados para convertirse en estrategias centrales de negocio. Las organizaciones líderes ya no se preguntan qué habilidades necesitan hoy, sino cuáles necesitarán dentro de tres o cinco años, y cómo desarrollarlas de manera ágil.
Humannova, especializada en cultura y transformación organizacional, suma una clave: aprender no es solo adquirir nuevas competencias técnicas, sino también desaprender modelos mentales que ya no funcionan en entornos de cambio permanente.
3. Normas de transformación: más flexibilidad y más confianza
La transformación tecnológica y cultural está tensionando el vínculo entre personas y organizaciones. El informe de Manpower revela que el 68% de los trabajadores a nivel global siente que la confianza en los empleadores está disminuyendo, mientras que el 36% de los trabajadores de primera línea necesita un segundo empleo para complementar ingresos.
Hays Group y EY advierten que este contexto obliga a repensar las reglas tradicionales del trabajo: desde los esquemas de presencialidad hasta las estructuras salariales, los modelos de liderazgo y las propuestas de valor al empleado.
De cara a 2026, las empresas deberán construir culturas más transparentes, flexibles y centradas en el bienestar, donde la productividad no se mida solo por horas trabajadas, sino por impacto, resultados y sostenibilidad humana.
4. Crisis de sucesión: el gran desafío del liderazgo
Uno de los hallazgos más críticos del informe de Manpower es la crisis global de liderazgo. Solo el 39% de la Generación X y el 56% de los Millennials aspiran a ocupar roles de liderazgo, mientras que el envejecimiento de la fuerza laboral avanza: para 2030, más de uno de cada cuatro trabajadores tendrá más de 55 años.
El 57% de los empleadores reconoce que esta tendencia ya impacta sus estrategias de Recursos Humanos. El WEF y Mercer coinciden en que el desafío no es solo identificar sucesores, sino rediseñar el liderazgo: menos jerarquía, más propósito, mayor capacidad de inspirar en contextos de incertidumbre.
Preparar a la próxima generación de líderes se vuelve así una prioridad estratégica para garantizar continuidad, innovación y sostenibilidad organizacional.
LA VENTAJA HUMANA COMO HOJA DE RUTA HACIA 2026
“El futuro del trabajo se construye en un contexto de cambio permanente”, afirma Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina. La clave no está solo en adoptar tecnología, sino en tomar mejores decisiones sobre liderazgo, talento y cultura organizacional.
De cara a 2026, las tendencias son claras: equipos súper híbridos, reaprendizaje constante, nuevas normas laborales y una urgente renovación del liderazgo. En ese escenario, la verdadera ventaja competitiva seguirá siendo humana: la capacidad de adaptarse, aprender y liderar en un mundo del trabajo en plena redefinición.