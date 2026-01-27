Encuesta: Salario mínimo de El Salvador debería ubicarse en US$548

Empresas & Management

Una encuesta del Iudop señala que, si los precios se mantuvieran estables, la ciudadanía salvadoreña estima que el salario mínimo debería ser US$548, un 34 % superior al actual.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El 63,8 % de la población adulta de El Salvador considera que el costo de la vida aumentó en 2025 y un 28,4 % cree que se mantuvo igual, esto significa que 9 de cada 10 personas perciben un estancamiento o un deterioro económico, según los resultados de la más reciente encuesta nacional realizada al cierre del año 2025 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop). Una percepción similar se observa respecto al desempleo, donde 8 de cada 10 personas opinan que este se incrementó o no varió durante el año.

Como medida de alivio económico, en junio de 2025 entró en vigor un incremento del 12 % en el salario mínimo. Sin embargo, hacia finales de año, la opinión pública se mostró dividida sobre este incremento: el 54,6 % que lo consideró poco o nada beneficioso, mientras el 42,4 % lo valoró como positivo en alguna medida.



"La mayoría señala que "todo está más caro", y que el precio de la canasta básica continúa en ascenso; en ese sentido el incremento salarial se asocia a la percepción de un aumento general de los precios de la economía nacional, entre otros factores", señala la encuesta del Iudop. Si los precios de productos y servicios se mantuvieran estables, la ciudadanía salvadoreña estima que el salario mínimo debería ubicarse en aproximadamente US$548. Esta cifra supera en US$140 al salario mínimo del sector comercio y servicio que es de US$408.80.

Al precisar la necesidad de ingreso por cada integrante de la familia, el promedio declarado es de US$289.54. Al trasladar este dato al tamaño promedio de los hogares salvadoreños según el último Censo de Población y Vivienda (3.08 integrantes), el ingreso mínimo mensual requerido se eleva a US$891.78 por hogar. En 2025, el 55,5 % de los salvadoreños encuestados considera que su situación familiar no cambió, mientras un 31 % percibe alguna mejora. En cuanto a la economía familiar, el 60,6 % afirma que sus ingresos alcanzan para cubrir los gastos del hogar, mientras que un 32,5 % declara que estos son insuficientes.