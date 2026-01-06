Honduras registró un flujo de US$110.9 millones de IED en el tercer trimestre

Centroamérica & Mundo

Por actividad económica, destacaron los flujos de inversión extranjera en la Actividad Financiera y de Seguros con US$182.2 millones, impulsado por la reinversión de utilidades y participaciones accionarias de los bancos con capital extranjero.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) en Honduras mostró un comportamiento mixto durante el tercer trimestre de 2025, marcado por movimientos contrastantes entre sectores y regiones de origen del capital, de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Honduras (BCH). En el período analizado, las empresas con participación extranjera establecidas en Honduras reportaron un ingreso neto de capitales por US$110.9 millones, reflejando tanto nuevas inyecciones de recursos como ajustes financieros internos.

Al desagregar ese resultado, se observa que las acciones y otras participaciones de capital aportaron un flujo modesto de US$3.3 millones. Este desempeño fue consecuencia de aportes patrimoniales dirigidos principalmente a compañías vinculadas a los servicios financieros y a las telecomunicaciones, los cuales lograron compensar parcialmente la contracción registrada en la industria de bienes para transformación, especialmente en el segmento maquilador. Un componente relevante del flujo total correspondió a las utilidades reinvertidas, que sumaron US$55.4 millones. No obstante, este monto resultó inferior al observado en trimestres anteriores, debido a una mayor salida de dividendos hacia las casas matrices en el exterior. Esta tendencia sugiere que varias empresas optaron por repatriar ganancias en lugar de destinarlas a la expansión de operaciones locales, señala el BCH. En tanto, la categoría de “otro capital” registró entradas netas por US$52.2 millones. Este resultado se explicó por el incremento de pasivos, principalmente préstamos y cuentas por pagar, con empresas de los sectores de transporte, almacenaje y telecomunicaciones, que alcanzaron US$296.5 millones.