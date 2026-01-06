Honduras registró un flujo de US$110.9 millones de IED en el tercer trimestre

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inversión extranjera directa (IED) en Honduras mostró un comportamiento mixto durante el tercer trimestre de 2025, marcado por movimientos contrastantes entre sectores y regiones de origen del capital, de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Honduras (BCH).
En el período analizado, las empresas con participación extranjera establecidas en Honduras reportaron un ingreso neto de capitales por US$110.9 millones, reflejando tanto nuevas inyecciones de recursos como ajustes financieros internos.
Al desagregar ese resultado, se observa que las acciones y otras participaciones de capital aportaron un flujo modesto de US$3.3 millones. Este desempeño fue consecuencia de aportes patrimoniales dirigidos principalmente a compañías vinculadas a los servicios financieros y a las telecomunicaciones, los cuales lograron compensar parcialmente la contracción registrada en la industria de bienes para transformación, especialmente en el segmento maquilador.
Un componente relevante del flujo total correspondió a las utilidades reinvertidas, que sumaron US$55.4 millones. No obstante, este monto resultó inferior al observado en trimestres anteriores, debido a una mayor salida de dividendos hacia las casas matrices en el exterior. Esta tendencia sugiere que varias empresas optaron por repatriar ganancias en lugar de destinarlas a la expansión de operaciones locales, señala el BCH.
En tanto, la categoría de “otro capital” registró entradas netas por US$52.2 millones. Este resultado se explicó por el incremento de pasivos, principalmente préstamos y cuentas por pagar, con empresas de los sectores de transporte, almacenaje y telecomunicaciones, que alcanzaron US$296.5 millones.
Sin embargo, dicho aumento fue parcialmente neutralizado por un crecimiento de US$244.3 millones en activos financieros, concentrados en su mayoría en compañías de la maquila, que acumularon cuentas por cobrar frente al exterior, reporta el BCH.
Desde la perspectiva sectorial, la actividad financiera y de seguros destacó como el principal receptor de inversión extranjera, con un flujo de US$182.2 millones. Este dinamismo estuvo impulsado por la reinversión de utilidades y por movimientos accionarios en bancos con participación de capital foráneo.
De forma similar, el rubro de transporte, almacenaje y telecomunicaciones captó US$147.6 millones, destinados en gran medida a la ampliación y modernización de su infraestructura productiva.
En contraste, la industria manufacturera presentó una salida neta de capital por US$178.8 millones, atribuida a la reducción de utilidades reinvertidas y a una mayor distribución de dividendos a socios extranjeros. La maquila también registró una caída significativa, con un descenso de US$84.8 millones, asociado tanto al aumento de activos financieros como a la disminución de participaciones de capital.
Por origen geográfico, la inversión procedente de Norteamérica disminuyó en US$101.3 millones durante el trimestre. Este retroceso estuvo relacionado con el aumento de cuentas por cobrar de empresas maquiladoras con capital estadounidense y con la repatriación de utilidades por parte de compañías comerciales de origen mexicano.
En contraste, Centroamérica aportó un flujo positivo de US$46.8 millones, impulsado principalmente por la reinversión de ganancias de empresas guatemaltecas activas en los sectores financiero, comercial y manufacturero.