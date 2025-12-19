Ingresos tributarios de Panamá tuvieron crecimiento del 15,2 % en octubre

Por revistaeyn.com
La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá informó que, al cierre preliminar de octubre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron US$5.213 millones, lo que representa un crecimiento del 15,2 % en comparación con el mismo período del año anterior.
"Este resultado refleja el fortalecimiento de la gestión fiscal, la modernización de los procesos de recaudación y una mayor cultura de cumplimiento por parte de los contribuyentes", reporta la DGI.
Este desempeño consolida la confianza en la administración responsable de los recursos públicos y reafirma el compromiso del Estado con la transparencia, la disciplina fiscal y la estabilidad económica del país.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los impuestos directos, que totalizaron US$3.000.7 millones, registrando un incremento del 27,7 %. Destacan el Impuesto de Planillas, que creció 51,4 %; el Impuesto de Inmuebles con un aumento de 85.7 %; el Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas con un crecimiento de 9 %; las Ganancias de Capital – Valores con un incremento de 199,1 %; y el Impuesto de Dividendos con un aumento de 22,4 %.
Por su parte, los impuestos indirectos de Panamá sumaron US$2,213.2 millones, con un crecimiento del 1,8 %, destacando los incrementos en cigarrillos importados, automóviles, cerveza, primas de seguro e impuesto de importación.
Los ingresos corrientes del Estado panameño totalizaron US$6.458,6 millones, reflejando un crecimiento del 13.9 %, impulsados principalmente por mayores aportes de las empresas estatales.