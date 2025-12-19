Ingresos tributarios de Panamá tuvieron crecimiento del 15,2 % en octubre

Centroamérica & Mundo

Los ingresos corrientes del Estado panameño totalizaron US$6.458,6 millones, reflejando un crecimiento del 13.9 %, impulsados principalmente por mayores aportes de las empresas estatales, reporta la Dirección General de Ingresos.

Por revistaeyn.com La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá informó que, al cierre preliminar de octubre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron US$5.213 millones, lo que representa un crecimiento del 15,2 % en comparación con el mismo período del año anterior. "Este resultado refleja el fortalecimiento de la gestión fiscal, la modernización de los procesos de recaudación y una mayor cultura de cumplimiento por parte de los contribuyentes", reporta la DGI.

Este desempeño consolida la confianza en la administración responsable de los recursos públicos y reafirma el compromiso del Estado con la transparencia, la disciplina fiscal y la estabilidad económica del país. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los impuestos directos, que totalizaron US$3.000.7 millones, registrando un incremento del 27,7 %. Destacan el Impuesto de Planillas, que creció 51,4 %; el Impuesto de Inmuebles con un aumento de 85.7 %; el Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas con un crecimiento de 9 %; las Ganancias de Capital – Valores con un incremento de 199,1 %; y el Impuesto de Dividendos con un aumento de 22,4 %.