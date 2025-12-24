Centroamérica & Mundo

Flujo de inversión extranjera a El Salvador cayó US$172 millones en el tercer trimestre

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El flujo de inversión extranjera directa a El Salvador cerró el tercer trimestre de 2025 con un saldo negativo de US$172 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esta es la caída más grande en muchos años. Al revisar los datos por sectores productivos, la mayor salida de inversión extranjera se dio en Electricidad con -US$148,8 millones, seguido de -US$86,7 millones de Información y Comunicaciones; y -US$50,7 millones de Transporte.

El exvicepresidente del BCR, Otto Rodríguez, señaló que la economía salvadoreña "sigue teniendo dificultades para atraer inversión extranjera", signo de que el entorno macroeconómico "sigue siendo adverso para una buena parte de los inversionistas". "Esto es una indicación que la economía se ha expandido más a base de impulsos de consumo", apuntó Rodríguez. Por otra parte, los sectores que reportaron mayor flujo de inversión en el tercer trimestre, según indica el BCR, fueron Comercio con US$108 millones; Industria con US$51,3 millones y; Agropecuario US$3,3 millones. Destaca que por primera vez se ven datos de inversión extranjera en el sector Construcción, ya que anteriormente estaba clasificado por el BCR como información "Confidencial". En el segundo y tercer trimestre se registraron US$2,33 millones y US$2,36 millones, respectivamente. En el primer trimestre de 2025, El Salvador registró un récord de US$316 millones en flujo de inversión extranjera, principalmente por los sectores Comercio, Actividades Financieras y de Seguros y Transporte.