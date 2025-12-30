Honduras: Xiomara Castro anuncia reconstrucción del mercado Medina tras incendio

Por revistaeyn.com

Decenas de negocios de un populoso mercado en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras, fueron consumidos este lunes a causa de un pavoroso incendio que se originó en un local que contenía cohetes y petardos, según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos.

Tras el hecho, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este martes acciones inmediatas para atender la emergencia y apoyar a las personas afectadas.

“Mi gobierno comprometerá los fondos necesarios para iniciar su reconstrucción”, aseguró la presidenta, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad y los aportes anunciados por particulares para apoyar a los comerciantes afectados.

La mandataria informó que ha instruido a las instituciones correspondientes a concluir de forma inmediata la primera evaluación de daños, con el fin de iniciar cuanto antes el proceso de reconstrucción del histórico mercado sampedrano.

Asimismo, indicó que se incluirá ayuda humanitaria durante la primera semana de 2026 como parte de la atención inicial a las familias damnificadas.

El incendio se propagó en negocios establecidos en un predio de unos 10.000 metros cuadrados, según la información preliminar.

El presidente electo de la República, Nasry Asfura, quien asumirá el cargo el próximo 27 de enero de 2026, también anunció un donativo de 1.5 millones de lempiras para los afectados por el incendio en el mercado Medina.

"Son recursos propios para servirle a la gente", afirmó Asfura, quien ganó la presidencia del país bajo la bandera del conservador Partido Nacional.