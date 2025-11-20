Centroamérica & Mundo

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30 de Belém

Las llamas se desataron en un punto de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

Por Agencia EFE Los bomberos controlaron el incendio desatado en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, y que obligó a evacuar a todos los participantes, informaron fuentes oficiales. Las llamas se desataron en un punto de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informaron a los periodistas que el incendio fue controlado en pocos minutos y que no hubo heridos. El personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar EFE. Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños. No obstante, informaciones preliminares señalan que empezó en el pabellón de la India. "Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto", dijo Sabino en declaraciones a los medios de comunicación.