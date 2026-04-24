Inédito megajuicio contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

Por: EFE

Cientos de presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador siguieron enfrentando este jueves la cuarta jornada de una inédita audiencia en la que se juzga a más de 400 pandilleros, desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel emblema de la política de seguridad de la Administración de Nayib Bukele.

Las actuaciones se abrieron por primera vez a la prensa. Esto permitió a los medios de comunicación constatar que los procesados fueron sacados, uno a uno, de las celdas de uno de los pabellones del Cecot, situado en las afueras de San Salvador. Bajo estrictas medidas de seguridad, luego fueron ubicados en sillas blancas frente a televisores que les permiten seguir cada una de las diligencias que se desarrollan en el juzgado en la capital salvadoreña, en el marco del caso abierto contra ellos.

Según ha informado la Fiscalía General de la República, entre los líderes históricos juzgados se encuentra Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias "diablito de Hollywood", requerido por la Justicia de Estados Unidos por diversos cargos.

La de ayer, fue la cuarta jornada de una audiencia abierta bajo el modelo de proceso masivo contra más de 400 líderes de la MS13, entre ellos 22 cabecillas históricos, acusados por diversos delitos, como los 86 asesinatos que dieron pie a finales de marzo de 2022 a la implementación de un régimen de excepción.

A estas 22 personas también se les atribuye la muerte de 80 policías y "más de 47.000 crímenes", entre 2012 y 2022.