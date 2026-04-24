Inédito megajuicio contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

Por: EFE
Cientos de presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador siguieron enfrentando este jueves la cuarta jornada de una inédita audiencia en la que se juzga a más de 400 pandilleros, desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel emblema de la política de seguridad de la Administración de Nayib Bukele.
Las actuaciones se abrieron por primera vez a la prensa. Esto permitió a los medios de comunicación constatar que los procesados fueron sacados, uno a uno, de las celdas de uno de los pabellones del Cecot, situado en las afueras de San Salvador. Bajo estrictas medidas de seguridad, luego fueron ubicados en sillas blancas frente a televisores que les permiten seguir cada una de las diligencias que se desarrollan en el juzgado en la capital salvadoreña, en el marco del caso abierto contra ellos.
Según ha informado la Fiscalía General de la República, entre los líderes históricos juzgados se encuentra Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias "diablito de Hollywood", requerido por la Justicia de Estados Unidos por diversos cargos.
La de ayer, fue la cuarta jornada de una audiencia abierta bajo el modelo de proceso masivo contra más de 400 líderes de la MS13, entre ellos 22 cabecillas históricos, acusados por diversos delitos, como los 86 asesinatos que dieron pie a finales de marzo de 2022 a la implementación de un régimen de excepción.
A estas 22 personas también se les atribuye la muerte de 80 policías y "más de 47.000 crímenes", entre 2012 y 2022.
"Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas", apuntó la Fiscalía en un boletín.
El presidente Nayib Bukele comparó este proceso con los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial.
La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a los pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro. Se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador.
A finales de marzo de 2022, El Salvador sufrió la mayor escalada de asesinatos de su historia reciente con el homicidio de más de 80 personas en tres días, tras estos hechos el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición del presidente Bukele.