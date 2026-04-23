United: tarifas podrían subir hasta 20% para compensar aumento de combustibles

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United indicó que ya ha comenzado a aumentar precios, implementando cinco incrementos tarifarios a finales del primer trimestre junto con mayores tarifas por equipaje, medidas que han empezado a compensar el alza en los costos del combustible.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo que los precios de los boletos podrían aumentar entre un 15 % y un 20 % para compensar el incremento en los costos del combustible para aviones, lo que representa una prueba importante para la disposición de los consumidores a asumir tarifas más altas, en medio de una industria que enfrenta la volatilidad de los precios del petróleo. Durante la llamada de resultados de la compañía, Kirby afirmó que United busca recuperar el aumento total en los costos de combustible “lo más rápido posible” y espera avanzar hacia una transferencia del 100 % de esos costos, mientras apunta a lograr márgenes antes de impuestos de dos dígitos el próximo año.

“Los ingresos por pasajero necesitan aumentar alrededor de un 15% a 20 %”, dijo Kirby, añadiendo que la empresa asume que los precios del combustible podrían mantenerse elevados por más tiempo. Los comentarios se producen después de que United proyectara ganancias del segundo trimestre y del año completo por debajo de las estimaciones de Wall Street, ya que el aumento en los precios del combustible reduce los márgenes y nubla sus perspectivas a corto plazo, incluso cuando la demanda de viajes premium se mantiene sólida. La aerolínea con sede en Chicago señaló que su previsión se basó en la curva futura del combustible para aviones de la Costa del Golfo al 17 de abril, advirtiendo que los resultados podrían ubicarse en cualquiera de los extremos de su guía dependiendo de cómo evolucionen los precios del combustible. La compañía espera pagar aproximadamente US$4,30 por galón de combustible en el trimestre actual, lo que subraya la presión derivada de los mayores costos energéticos.