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Inicia "era Warsh" en la FED sin mover tasas, pero con una advertencia: la inflación manda

El mensaje de la Reserva Federal va más allá de la decisión inmediata. La prioridad vuelve a ser contener la inflación, incluso a costa de moderar el crecimiento. Para América Latina, el cambio implica un dólar potencialmente más fuerte, financiamiento externo más caro y un escenario menos favorable para los activos emergentes.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos bajo la conducción de Kevin Warsh terminó sin sorpresas en la decisión, pero sí dejó señales importantes sobre el rumbo que podría tomar la economía más grande del mundo durante el resto de 2026. La Fed mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%, nivel en el que permanece desde diciembre pasado. Sin embargo, el verdadero mensaje estuvo en el tono adoptado por la institución y en las nuevas proyecciones de sus miembros, que reflejan una creciente preocupación por una inflación que sigue por encima del objetivo del 2%. Los nuevos pronósticos muestran que nueve funcionarios del banco central esperan al menos una subida de tasas antes de finalizar el año, mientras que el comunicado eliminó referencias que anteriormente sugerían la posibilidad de recortes. En otras palabras, el mercado pasó de preguntarse cuándo llegaría el próximo alivio monetario a considerar si el siguiente movimiento podría ser un endurecimiento adicional.

El inicio de una nueva etapa

El nombramiento de Warsh había generado expectativas de una Fed más cercana a las preferencias del presidente Donald Trump, quien durante meses reclamó tasas más bajas para impulsar la actividad económica. Sin embargo, la realidad económica parece haber impuesto sus propias condiciones. La inflación estadounidense ha mostrado una resistencia mayor a la prevista, impulsada por los efectos rezagados de los shocks energéticos y por una economía que continúa creciendo a un ritmo suficiente para sostener el empleo y el consumo. El mercado laboral sigue mostrando fortaleza y los datos recientes de actividad han reducido los argumentos a favor de una relajación monetaria. Por eso, más que una ruptura con la etapa de Jerome Powell, el debut de Warsh exhibe una continuidad en la prioridad central de la Fed: evitar que la inflación vuelva a enquistarse en la economía estadounidense. No obstante, sí aparecen diferencias de estilo. Warsh ha dejado claro que pretende reducir el uso de la llamada "orientación futura" (forward guidance), es decir, las señales explícitas sobre el camino futuro de las tasas. También impulsó un comunicado más breve y evitó presentar una proyección personal de tasas, una práctica habitual entre anteriores presidentes de la institución. El mensaje implícito es que la Fed quiere recuperar flexibilidad y depender más de los datos económicos que de promesas anticipadas.

¿Qué dice la decisión sobre la economía de Estados Unidos?

La lectura más importante es que la Reserva Federal no considera que la economía necesite estímulos. Si el banco central hubiese detectado riesgos significativos de desaceleración o deterioro del empleo, la discusión giraría alrededor de posibles recortes. En cambio, el debate actual se centra en si será necesario volver a subir las tasas para impedir una nueva aceleración inflacionaria. La combinación de crecimiento todavía sólido, empleo resiliente e inflación persistente configura un escenario incómodo para los responsables monetarios: la economía no está lo suficientemente débil como para justificar recortes, pero tampoco lo suficientemente estable en materia de precios como para declarar victoria sobre la inflación. Por ello, el inicio de la era Warsh puede interpretarse como el regreso de una Fed más cautelosa y menos inclinada a rescatar a los mercados mediante una rápida reducción de tasas.

Lo que debe observar América Latina

Para América Latina, la noticia es relevante porque afecta directamente el costo global del dinero. Durante meses, muchos inversores apostaban a que Estados Unidos avanzaría gradualmente hacia un ciclo de relajación monetaria. Esa expectativa ayudaba a sostener el apetito por activos emergentes, deuda soberana y monedas latinoamericanas. La reunión de junio cambia parcialmente ese panorama. Si la Fed mantiene las tasas elevadas durante más tiempo —o incluso ejecuta una nueva subida— el diferencial de rendimientos vuelve a favorecer a los activos estadounidenses. Eso suele traducirse en un dólar más fuerte, mayores costos de financiamiento externo y menor flujo de capital hacia mercados emergentes. Los países con mayores necesidades de financiamiento internacional o con elevados vencimientos de deuda en dólares serán los más sensibles a este escenario. Para las economías latinoamericanas que ya iniciaron ciclos de reducción de tasas, como varias de la región en los últimos dos años, el mensaje también es relevante: el margen para seguir relajando la política monetaria podría estrecharse si el dólar se fortalece y reaparecen presiones cambiarias.

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