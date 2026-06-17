Centroamérica se sitúa como principal destino de exportaciones de Guatemala

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De acuerdo con las cifras de la banca central, las divisas por las exportaciones fueron superiores en 312,3 millones de dólares al monto registrado durante los cuatro meses de 2025, que se situó en 5.396,8 millones de dólares.

POR EFE Centroamérica se convirtió por primera vez en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas durante 2026 y superó a Estados Unidos. El ingreso de divisas por las exportaciones de Guatemala al mercado internacional sumó 5.709,1 millones de dólares entre enero y abril de este año, lo que representa un aumento del 5,8 % en relación con el mismo periodo de 2025, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala (central) en sus canales oficiales. De acuerdo con las cifras de la banca central, las divisas por las exportaciones fueron superiores en 312,3 millones de dólares al monto registrado durante los cuatro meses de 2025, que se situó en 5.396,8 millones de dólares.

Los productos que generaron más divisas en el primer cuatrimestre de 2026 por sus exportaciones al mercado internacional fueron, en primer lugar, el café con 692,1 millones de dólares, que representaron el 12,1 % del total. Los artículos de vestuario ocuparon el segundo lugar con 510,0 millones de dólares (8,9 % del total), seguidos de las ventas de azúcar con 416,5 millones (7,3 %). En el cuarto lugar están las exportaciones de banano que sumaron 370,1 millones de dólares (6,5 %), las grasas y aceites comestibles con 306,2 millones (5,4 %) y las frutas frescas, secas o congeladas con 219,9 millones (3,9 %), entre otros. Según el Banco de Guatemala, los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas entre enero y abril de este año fueron los mercados de Centroamérica y Estados Unidos, respectivamente. A los países de la región centroamericana Guatemala le vendió productos por 1.851,0 millones de dólares, que representaron un 32,4 % del total de las divisas.