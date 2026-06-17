WorldHotels inaugura su primer resort sólo para adultos en Costa Rica

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La propiedad, recientemente renovada, cuenta con 65 habitaciones diseñadas para diversos tipos de viaje, con vista al mar o a la piscina.

Por revistaeyn.com En constante expansión en la región, especialmente en América Central y el Caribe, WorldHotels, cadena de lujo del grupo BWH Hotels celebra la apertura de una nueva propiedad en Costa Rica: el Lía HotelJacó - Exclusively for Adults. El hotel se ubica frente al mar en Jacó Beach, donde la cadena ya goza de prestigio gracias a otras dos propiedades.

"Costa Rica es, sin duda, un destino en crecimiento constante, no solo para los viajeros latinos, sino también con un fuerte flujo internacional procedente de América del Norte y Europa", afirmó Richard Rehwaldt, vicepresidente de la compañía en la región. Es ideal para huéspedes que desean disfrutar de las playas, los restaurantes, la vida nocturna y las actividades de aventura de la región, todo a poca distancia a pie. La propiedad, recientemente renovada, cuenta con 65 habitaciones diseñadas para diversos tipos de viaje, con vista al mar o a la piscina. El diseño del hotel adopta una estética minimalista, orgánica y terrosa, complementada por piezas de artesanos locales que reflejan la herencia cultural de Costa Rica. La gastronomía del restaurante Beso's Beach House y de Mama's Coffee complementa la experiencia local, mientras que los huéspedes pueden disfrutar del área de piscina en cabañas exclusivas, con acceso directo a la playa.