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WorldHotels inaugura su primer resort sólo para adultos en Costa Rica

La propiedad, recientemente renovada, cuenta con 65 habitaciones diseñadas para diversos tipos de viaje, con vista al mar o a la piscina.

  • WorldHotels inaugura su primer resort sólo para adultos en Costa Rica

    El hotel se ubica frente al mar en Jacó Beach, donde la cadena ya goza de prestigio gracias a otras dos propiedades. Foto de cortesía
2026-06-17

Por revistaeyn.com

En constante expansión en la región, especialmente en América Central y el Caribe, WorldHotels, cadena de lujo del grupo BWH Hotels celebra la apertura de una nueva propiedad en Costa Rica: el Lía HotelJacó - Exclusively for Adults.

El hotel se ubica frente al mar en Jacó Beach, donde la cadena ya goza de prestigio gracias a otras dos propiedades.

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"Costa Rica es, sin duda, un destino en crecimiento constante, no solo para los viajeros latinos, sino también con un fuerte flujo internacional procedente de América del Norte y Europa", afirmó Richard Rehwaldt, vicepresidente de la compañía en la región.

Es ideal para huéspedes que desean disfrutar de las playas, los restaurantes, la vida nocturna y las actividades de aventura de la región, todo a poca distancia a pie.

La propiedad, recientemente renovada, cuenta con 65 habitaciones diseñadas para diversos tipos de viaje, con vista al mar o a la piscina. El diseño del hotel adopta una estética minimalista, orgánica y terrosa, complementada por piezas de artesanos locales que reflejan la herencia cultural de Costa Rica.

La gastronomía del restaurante Beso's Beach House y de Mama's Coffee complementa la experiencia local, mientras que los huéspedes pueden disfrutar del área de piscina en cabañas exclusivas, con acceso directo a la playa.

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Para quienes buscan aventura en Jacó Beach, un destino reconocido por sus experiencias de exploración en plena naturaleza, el hotel ofrece actividades únicas: cabalgatas por la playa de Jacó, tirolesas con vista al océano, recorridos inmersivos por manglares habitados por monos y sesiones de elaboración de chocolate local.

Para quienes buscan más adrenalina, un paseo en cuatrimoto de 2 horas hasta las cascadas cercanas a la playa de Jacó o una jornada de surf también forman parte del menú de opciones.

Servicio de concierge, transfer al aeropuerto, gimnasio y un espacio para eventos al aire libre son otros de los servicios que ofrece la propiedad.

"Es un gran orgullo dar la bienvenida a una propiedad tan singular a la familia WorldHotels en América Latina, y más aún al Lía Hotel, que ofrece una experiencia única a los huéspedes que buscan una vivencia inolvidable en Jacó Beach", afirmó Rehwaldt.

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