WorldHotels inaugura su primer resort sólo para adultos en Costa Rica

Por revistaeyn.com
En constante expansión en la región, especialmente en América Central y el Caribe, WorldHotels, cadena de lujo del grupo BWH Hotels celebra la apertura de una nueva propiedad en Costa Rica: el Lía HotelJacó - Exclusively for Adults.
El hotel se ubica frente al mar en Jacó Beach, donde la cadena ya goza de prestigio gracias a otras dos propiedades.
"Costa Rica es, sin duda, un destino en crecimiento constante, no solo para los viajeros latinos, sino también con un fuerte flujo internacional procedente de América del Norte y Europa", afirmó Richard Rehwaldt, vicepresidente de la compañía en la región.
Es ideal para huéspedes que desean disfrutar de las playas, los restaurantes, la vida nocturna y las actividades de aventura de la región, todo a poca distancia a pie.
La propiedad, recientemente renovada, cuenta con 65 habitaciones diseñadas para diversos tipos de viaje, con vista al mar o a la piscina. El diseño del hotel adopta una estética minimalista, orgánica y terrosa, complementada por piezas de artesanos locales que reflejan la herencia cultural de Costa Rica.
La gastronomía del restaurante Beso's Beach House y de Mama's Coffee complementa la experiencia local, mientras que los huéspedes pueden disfrutar del área de piscina en cabañas exclusivas, con acceso directo a la playa.
Para quienes buscan aventura en Jacó Beach, un destino reconocido por sus experiencias de exploración en plena naturaleza, el hotel ofrece actividades únicas: cabalgatas por la playa de Jacó, tirolesas con vista al océano, recorridos inmersivos por manglares habitados por monos y sesiones de elaboración de chocolate local.
Para quienes buscan más adrenalina, un paseo en cuatrimoto de 2 horas hasta las cascadas cercanas a la playa de Jacó o una jornada de surf también forman parte del menú de opciones.
Servicio de concierge, transfer al aeropuerto, gimnasio y un espacio para eventos al aire libre son otros de los servicios que ofrece la propiedad.
"Es un gran orgullo dar la bienvenida a una propiedad tan singular a la familia WorldHotels en América Latina, y más aún al Lía Hotel, que ofrece una experiencia única a los huéspedes que buscan una vivencia inolvidable en Jacó Beach", afirmó Rehwaldt.