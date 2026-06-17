La fiebre mundialista impulsa 30 % el gasto en Latinoamérica, según estudio

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El comportamiento refleja una tendencia marcada hacia el entretenimiento en casa, impulsada por consumidores que buscan recrear una experiencia similar a la de un estadio para disfrutar los encuentros mundialistas.

Por revistaeyn.com La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha despertado la pasión futbolera en América Latina y el Caribe, sino que también está generando un importante impulso económico en distintos sectores del comercio regional. Así lo revelan datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), que identifican un fuerte incremento en las transacciones de consumo vinculadas a la preparación de los aficionados para seguir el torneo desde sus hogares. De acuerdo con el análisis de la compañía, las transacciones generales realizadas a través de Visa en la región crecieron un 30 % entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre los sectores más beneficiados destacan los relacionados con mejoras para el hogar y equipos electrónicos. Las transacciones en estas categorías aumentaron un 9,4 % interanual, impulsadas por la compra de televisores de mayor tamaño, sistemas de sonido y otros dispositivos destinados a optimizar la experiencia de visualización de los partidos. La tendencia también se trasladó al ámbito digital. Según Visa, las transacciones en servicios de suscripción digital registraron un crecimiento del 34,6 % frente a 2025. Javier Vázquez, Head de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe, señaló que el evento deportivo está generando una dinámica económica que va más allá de las canchas. Este aumento responde a una mayor demanda de plataformas de streaming deportivo, paquetes de entretenimiento y servicios de conectividad de alta velocidad, elementos cada vez más importantes para quienes desean seguir el torneo en tiempo real. “Más allá de la emoción del torneo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 está creando una nueva ola de actividad comercial vibrante en toda la región. Desde mejoras para el hogar hasta suscripciones digitales, esta ‘ola de renovación del hogar’ está energizando el panorama minorista de la región”, afirmó.