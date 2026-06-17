Honduras fortalecerá la sostenibilidad fiscal con financiamiento por US$100 millones

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El préstamo es el primero de dos operaciones independientes, pero técnicamente vinculadas, diseñadas para fortalecer la capacidad regulatoria e institucional y mejorar la resiliencia fiscal del país frente a choques externos.

Por revistaeyn.com El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo programático de políticas por US$100 millones para apoyar reformas estructurales que fortalecerán la sostenibilidad fiscal en Honduras. El préstamo es el primero de dos operaciones independientes, pero técnicamente vinculadas, diseñadas para fortalecer la capacidad regulatoria e institucional y mejorar la resiliencia fiscal del país frente a choques externos.

La primera operación del BID fortalecerá el marco de responsabilidad fiscal del país y mejorará la capacidad institucional para la gestión macrofiscal en la Secretaría de Finanzas. También respaldará reformas para mejorar la eficiencia, supervisión y transparencia de los incentivos fiscales, y promoverá mejoras clave en la gestión del gasto público, particularmente en contratación pública, gestión de tesorería e inversión pública. El programa busca reducir la deuda pública, fortalecer el balance primario, racionalizar los gastos tributarios, mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública y optimizar la ejecución del gasto de capital. Se espera que estas reformas refuercen la sostenibilidad fiscal y mejoren el entorno general de negocios del país, en beneficio tanto de las empresas como de la población en general.