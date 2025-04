Inquietud en Panamá por acuerdo de más presencia militar de EEUU

El documento no ha sido hecho público, aunque el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, aseguró que pronto se publicará y dijo que se trata de un arreglo "temporal", pues "Panamá tiene la capacidad de salirse cuando lo estime conveniente".

"Yo entiendo la inquietud de algunos panameños, pero lo que no vamos a permitir es el oportunismo", declaró Martínez-Acha a la radio panameña, en referencia los reclamos de sectores nacionales que hablan de una supuesta cesión de la soberanía panameña y de la apertura de puertas a la presencia militar extranjera.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino "ha sido claro: no hay cesión de soberanía, no hay uso exclusivo de nada", dijo el canciller, y reiteró que el acuerdo respeta el Tratado de Neutralidad del Canal y la Constitución nacional, por lo que no contempla la instalación de bases militares de EE.UU.

"No hemos hecho nada que otros gobiernos no hayan hecho (...) no hemos hecho más que poner en un acuerdo la forma cómo vamos a cooperar", dijo el canciller.