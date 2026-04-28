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Golpe a la OPEP: Emiratos Árabes se va y acelera la fractura del cartel petrolero

La decisión de Abu Dhabi de abandonar la OPEP en medio del conflicto entre EE.UU. e Irán reconfigura el equilibrio energético global: más volatilidad, presión sobre Arabia Saudita y una posible guerra de cuotas en un mercado, ya tensionado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La salida de OPEP por parte de Emiratos Árabes Unidos marca un punto de inflexión en el ecosistema petrolero global. No se trata solo de un movimiento institucional: es una señal geopolítica y de mercado en un momento de máxima tensión energética, con el crudo en alza —el Brent en torno a los US$111— y un escenario dominado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La decisión, que se hará efectiva el 1 de mayo, debilita la capacidad del cartel petrolero para coordinar la oferta global de petróleo y pone en cuestión su rol histórico como estabilizador del mercado. Con una participación que ya había caído al 44% de la producción mundial en marzo, la salida de uno de sus principales productores acelera una tendencia de fragmentación que podría redefinir las reglas del juego energético.

Por qué Emiratos toma este camino

Desde Abu Dhabi, la explicación oficial apunta a una revisión estratégica de largo plazo. El ministro de Energía, Suhail Mohamed al-Mazrouei, fue claro: se trata de una “decisión política” basada en el análisis de las necesidades futuras de producción y de la creciente demanda global de energía. Pero detrás de esa narrativa hay tres factores estructurales: 1. Libertad de producción: fuera de la OPEP, Emiratos deja de estar sujeto a cuotas. Esto le permite capitalizar su capacidad ociosa y aumentar producción cuando las condiciones logísticas lo permitan. 2. Ambición de cuota de mercado: el país busca consolidarse como proveedor clave en un mundo que demandará más energía, incluso en transición hacia fuentes más limpias. 3. Autonomía geopolítica: la decisión refleja también una creciente divergencia con Arabia Saudita, líder de facto del cartel, con quien mantiene tensiones latentes en política energética, influencia regional y competencia por capital global.

Impacto inmediato: limitado, pero con señales claras

En el corto plazo, el impacto en precios ha sido contenido. Tras el anuncio, el Brent moderó momentáneamente su suba, aunque retomó luego la tendencia alcista. La razón principal: el verdadero cuello de botella no está hoy en la oferta potencial, sino en la logística. El estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— sigue afectado por amenazas y ataques vinculados a Irán. Esto limita la capacidad efectiva de exportación, incluso para productores con margen de expansión como Emiratos.

En este contexto, el mercado continúa operando bajo una lógica de escasez relativa, lo que explica que el Brent haya subido más de 50% desde finales de febrero.

Trasfondo geopolítico

La salida de Emiratos también debe leerse en clave geopolítica. El alineamiento creciente con Israel —tras los Acuerdos de Abraham— y el fortalecimiento del vínculo con Washington contrastan con la postura más pragmática de otros actores del Golfo. Para la administración de Donald Trump, el movimiento puede interpretarse como una victoria indirecta. Históricamente crítico de la OPEP, Trump ha presionado para reducir el poder del cartel sobre los precios del crudo. Un Emiratos más independiente y potencialmente más productivo encaja con ese objetivo. Al mismo tiempo, la guerra con Irán y el bloqueo de Ormuz elevan el riesgo sistémico y refuerzan la volatilidad estructural del mercado energético. A partir de ahora, ¿ae abre una crisis existencial para la OPEP? La gran pregunta es si este movimiento será aislado o el inicio de un efecto dominó. Analistas advierten que la decisión de Emiratos podría incentivar a otros productores a reconsiderar su pertenencia al cartel, especialmente aquellos con capacidad de expansión o necesidades fiscales urgentes. El riesgo para la OPEP es claro: perder cohesión y, con ello, capacidad de influir en los precios globales. Para Arabia Saudita, esto implica asumir en solitario el rol de “productor de equilibrio”, una posición cada vez más difícil en un mercado fragmentado.

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