"Furia económica" de EE.UU. contra Irán: sanciona a 35 entidades pro régimen

Por: Agencias

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer martes 28 de abril sanciones a unas 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones se enmarcan en la denominada "Operación Furia Económica" y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní.

De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington.

Esta sanción se une a la que Estados Unidos impuso el 24 de abril a otra red a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y la "flota fantasma" de Irán.