Kast y sus prioridades para Chile: seguridad, migración y economía

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

En su discurso de este domingo, dijo que será "el presidente de todos, sin excepción", y que "va a haber un cambio real" en el país.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este domingo en un extenso discurso tras su contundente victoria en la segunda vuelta que sus prioridades van a ser "seguridad, inmigración y progreso económico" y aseguró que "Chile necesita orden en las calles y en el Estado".

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

Gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y además expresó su disposición a trabajar estrechamente con la futura Administración chilena.

En América Latina, el presidente argentino, Javier Milei, manifestó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su “amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

El Gobierno de Guatemala felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile así como a la sociedad chilena por la "exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado".

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicita al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y al pueblo chileno por la exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado", señala un comunicado de la cancillería guatemalteca publicado en X.

Así, el Gobierno de Bernardo Arévalo reiteró "su compromiso de continuar trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región latinoamericana".

¨Por su parte, el presidente de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su "gran triunfo" en la segunda vuelta presidencial efectuada este domingo en Chile y lo consideró una "oportunidad histórica" para construir una relación de "respeto, amistad y cooperación" entre ambos países.

"Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen", escribió Paz en sus redes sociales.

También enviaron sus congratulaciones al vencedor de los comicios chilenos los expresidentes bolivianos Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y Jeanine Áñez (2019-2020), quienes destacaron, además, la "ejemplar jornada democrática" vivida en el país vecino.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

En cambio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” tras la victoria del ultraderechista Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Además, indicó que "el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet".

Desde Ecuador, Daniel Noboa afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y manifestó su interés en reforzar el trabajo conjunto.