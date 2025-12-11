Elecciones Honduras: UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE) instó a todos los actores políticos del país a que respeten la voluntad de los hondureños en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, de las que todavía no se conocen los resultados finales. "La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso", indicó la Misión en un comunicado.

Agregó que la MOE UE "anima a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE (Consejo Nacional Electoral), así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales". También exhortó a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), las dos autoridades electorales, a que "desempeñen sus funciones de manera imparcial y ejemplar, respetando su mandato y evitando obstrucciones o retrasos políticamente motivados". A más de una semana de las elecciones, los hondureños no conocen quien será el nuevo presidente electo y autoridades municipales y legislativas, lo que obedece a "problemas técnicos" en el sistema de escrutinio, con frecuentes caídas, según explicaciones de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

A eso se suman las denuncias de "fraude electoral" del candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien figura en el segundo lugar de los resultados, y del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuando se han escrutado el 99,40 % de las actas y restan al menos 2.773 que presentan inconsistencias, lo que demanda de un escrutinio especial que todavía oficialmente no se sabe si se iniciará esta semana. Desde el 30 de noviembre, el CNE tiene 30 días para dar conocer los resultados de todo el proceso. La MOE UE, que desde el 11 de octubre sigue en el país el proceso electoral con 138 observadores, indicó que "los hondureños esperan pacientemente los resultados de las elecciones". El pasado día 2 los observadores europeos señalaron en un informe preliminar que "el proceso electoral se había caracterizado por graves crisis institucionales que contrastaban con un día electoral bien organizado y pacífico". Según los resultados preliminares del CNE, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con 1.298.835 votos (40,52 %) a Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,20 %).