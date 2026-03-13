Histórico juicio contra Meta y Google por supuesta adicción a redes en etapa final

POR EFE

El juicio en Los Ángeles en el caso de una mujer que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones entró este jueves en su etapa final, tras casi un mes de testimonios, que incluyó el de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta.

El jurado en el histórico juicio escucha desde hoy los argumentos finales de las dos partes en una demanda presentada por una mujer, de 20 años que acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de causarle una adicción a las redes sociales, tras comenzar a usarlas cuando tenía menos de 10 años.

La demandante, identificada en la querella civil como K.G.M., afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas

El juicio sentará un precedente ya que es la primera vez que las grandes tecnológicas deben responder por una demanda civil ante la justicia estadounidense.