Influencia económica china es un desafío en Costa Rica, señala embajadora de EEUU

Por Agencia EFE La nueva embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, señaló a su llegada a San José que la "influencia económica china" es uno de los desafíos que enfrenta el país centroamericano. "Costa Rica es un socio confiable y democrático en una región que enfrenta desafíos como el crimen transnacional organizado, la lucha contra el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad, la inmigración ilegal y la influencia económica china", indicó Hildebrand en un comunicado de la embajada norteamericana.

Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en el año 2007 cuando el Gobierno del entonces presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, decidió romper sus vínculos con Taiwán. El actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves se ha mostrado afín a las políticas de la administración de Donald Trump e incluso prohibió mediante un decreto que empresas chinas como el gigante tecnológico Huawei participen en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de 5G. Esta decisión del Gobierno costarricense ha generado roces con la Embajada de China que en varias oportunidades ha expresado su inconformidad con posiciones y declaraciones de funcionarios costarricenses con respecto a la ciberseguridad y a las empresas chinas.