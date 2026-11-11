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León XIV cierra su visita a la Argentina con cifras récord: más de seis millones de fieles

Más de dos millones de fieles participaron en la misa de despedida en Luján. La primera visita papal al país desde 1987 combinó convocatorias multitudinarias, un llamado a la reconciliación y gestos hacia los sectores más vulnerables, antes de continuar hacia Perú.

Por: Revistaeyn.com El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita a la Argentina con una convocatoria que marcó el balance de su paso por el país: más de seis millones de asistentes acumulados en sus celebraciones, encuentros y recorridos. La misa final en el santuario de Nuestra Señora de Luján reunió a más de dos millones de personas, según cifras difundidas por el Vaticano a partir de estimaciones de las autoridades locales.

La magnitud de las concentraciones convirtió la etapa argentina en un hito de su pontificado. Su siguiente destino es Perú, última escala de una gira sudamericana que comenzó en Uruguay y que ahora lo lleva al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

Los números de una visita histórica

El mayor encuentro tuvo lugar el lunes 9 de noviembre en Palermo, Buenos Aires: alrededor de 2,5 millones de personas participaron en la misa frente al Monumento de los Españoles. Fue la celebración más multitudinaria encabezada por León XIV desde su elección como pontífice.

Una visita atravesada por el legado de Francisco

La agenda combinó celebraciones masivas con encuentros institucionales, religiosos y sociales. Incluyó una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y una reunión con representantes de distintas comunidades religiosas. Antes de la misa de despedida, el pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. En Luján, el mensaje central fue la reconciliación. León XIV recordó a Francisco y vinculó su llamado con las dificultades concretas de las familias: pobreza, desempleo, enfermedad, discriminación y rupturas personales. Propuso fortalecer la solidaridad y la vida comunitaria, con especial atención a pobres, migrantes, enfermos y presos.

“Argentina, levántate y camina”, expresó en su homilía. El cierre trasladó así el énfasis desde la magnitud de las concentraciones hacia la responsabilidad de convertir esa movilización en vínculos de cooperación y ayuda.

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