Johnson & Johnson MedTech proyecta 3.000 empleos en planta en Costa Rica

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La puesta en marcha de la planta amplía las capacidades de manufactura médica de Costa Rica y suma una operación global al desarrollo productivo de Occidente.

Por revistaeyn.com La compañía global Johnson & Johnson MedTech inauguró su planta de manufactura en Costa Rica que cuenta con 19.000 metros cuadrados y producirá dispositivos médicos con énfasis en soluciones de electrofisiología y ortopedia. El proyecto contempla la generación de 3.000 empleos en los próximos años. La compañía eligió Costa Rica luego de evaluar ubicaciones en distintas geografías. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran la trayectoria de Costa Rica en la industria de dispositivos médicos, la disponibilidad de talento especializado, la estabilidad institucional y la presencia de un ecosistema productivo vinculado con el sector.

La puesta en marcha de la planta amplía las capacidades de manufactura médica del país y suma una operación global al desarrollo productivo de Occidente. “La inauguración de esta planta marca un hito en la relación de Costa Rica con Johnson & Johnson y es motivo de enorme satisfacción para nuestro país. Nos llena de orgullo que una compañía de su prestigio haya confiado en Costa Rica para desarrollar una de sus inversiones más importantes a nivel internacional”, señaló Arianna Arce, Ministra a.i. de Comercio Exterior. Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), afirmó que “el sector de equipo de precisión y médico representa el 47 % de las exportaciones de bienes del país y reúnen a más de 100 compañías de inversión extranjera que emplean a más de 63.000 personas. Este ecosistema se ha construido gracias al talento especializado, la experiencia productiva y una red de proveedores que continúa creciendo”.