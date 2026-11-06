Papa León XIV regresa a Latinoamérica en "un viaje muy deseado"

Por: EFE

El papa emprendió este viernes su viaje a Latinoamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú, en un exigente periplo de 12 días en el que tomará 14 vuelos y pronunciará cerca de 40 discursos menos de un mes después de la operación en la que le extirparon parte de un pulmón por un cáncer.

León XIV, que vivió 20 años en Perú y recorrió toda Latinoamérica como prior general de los agustinos, "regresa a casa" con esta visita, un "viaje muy deseado", como destaca el Vaticano, en el que se ha mantenido el intenso recorrido programado antes de la intervención.

El vuelo papal de la compañía Ita Airways despegó a las 7.05 horas (6.05 GMT) con la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, y está previsto que llegue al aeropuerto internacional de Montevideo a las 16.30 horas local (13.30 GMT), donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi

Tras casi cuarenta años de espera, Uruguay y Argentina volverán a recibir a un papa. En el caso de Perú, el reencuentro de Robert Prevost con su segunda patria (nació en Estados Unidos pero también tiene nacionalidad peruana) se produce ocho años después de la visita de Francisco en 2018.

El sexto viaje apostólico internacional de León XIV es para el pontífice "un viaje muy deseado", según lo describió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni: "La parada en Perú será un regreso a casa para el Santo Padre a lugares que ha visitado durante mucho tiempo y con los que tiene fuertes lazos. Pero Argentina y Uruguay también son tierras que conoce bien".

Para el pontífice, agregó Bruni, este viaje representa "un mensaje de comunión y unidad, una invitación a reconocernos como una sola familia".

A lo largo de los doce días, León XIV pronunciará 36 discursos todos en español, el idioma que utilizará en sus encuentros con las comunidades y autoridades de los tres países. Tomará 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, después de su total recuperación de la operación en la que se le extirpó un tumor maligno y una parte del pulmón.

"El papa es ahora una persona de 71 años que ha vuelto a su vida normal", dijo el portavoz vaticano, quien insistió en que no se han tomado medidas sanitarias adicionales a las ya existen en los viajes papales.

El viaje comenzará este viernes 6 de noviembre en Uruguay, un país con una fuerte identidad laica pero profundas raíces cristianas. A su llegada, el papa mantendrá un encuentro con las autoridades en la Plaza Independencia, donde pondrá el acento sobre el multilateralismo y la protección del medio ambiente, en un Estado que además es sede del Mercosur.

Uno de los momentos más significativos de esta etapa será la visita al barrio de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde escuchará los testimonios de tres personas vinculadas a la vida de este barrio de los más pobres del país. También está previsto un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay, y viajará a Paysandú y Florida, vinculada a la devoción nacional a la Virgen de los Treinta y Tres.