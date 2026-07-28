Líderes latinoamericanos llegan a Perú para asistir a la investidura de Fujimori

Por: Revistaeyn.com - EFE
El presidente de Honduras, Nasry ’Tito’ Asfura, llegó este lunes a Lima para asistir este martes a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y aprovechará esta visita para consolidar vínculos con ese país andino y otros de la región, informó el Gobierno hondureño.
Durante su visita, el mandatario hondureño tiene previsto sostener reuniones con empresarios iberoamericanos, autoridades y representantes internacionales, con el propósito de promover nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales.
La presencia de Asfura en Lima responde a una agenda destinada a consolidar los vínculos de "amistad, cooperación y diálogo" entre Honduras y Perú, así como con otros países de la región, además de impulsar iniciativas vinculadas al "desarrollo y la estabilidad democrática", indicó el Gobierno hondureño.
Presidente Rodrigo Paz, de Bolivia
También ayer lunes llegó a la capital peruana el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Al igual que otros gobernantes y exmandatarios de la región, Paz llegó acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra de la Mujer, Edith Pariona.
Tras recibir los honores en el terminal aéreo militar, ubicado en la provincia del Callao, Paz se dirigió al centro de Lima para participar en el saludo y cena oficial ofrecido por el presidente interino, José María Balcázar, a los gobernantes invitados.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, informó -a medios de su país- que la delegación boliviana, liderada por Paz, se reunirá con Fujimori el martes a las 10:40 hora de Perú (15:40 GMT), con una «agenda clara» que busca «restablecer el diálogo diplomático entre ambos países».
El ministro Aramayo mencionó que entre las prioridades de Bolivia está "instalar el gabinete binacional en el corto plazo", así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia "comercial, turística y energética".
Presidente del Paraguay, Santiago Peña
El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, igualmente ya se encuentra en Perú.
Peña llegó al Grupo Aéreo Número 8, base militar aérea aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a su comitiva oficial, donde lo recibió la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, además de funcionarios de su embajada en Lima.
Peña tiene previsto mantener reuniones bilaterales y empresariales en Perú, según la Presidencia.
Hacia un nuevo sistema de alianzas regional
Otros mandatarios que se harán presente hoy en la asunción de Keiko Fujimori son el mandatario chileno, José Antonio Kast; el presidente Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.
En particular, el presidente Kast, el pasado 10 de julio, sostuvo una videollamada con Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional.
Durante el contacto, en el que también estuvo presente el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, los líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.
En la conversación, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico, instancia de la que ambos Estados son miembros de pleno derecho y que perfilan como un mecanismo clave para impulsar la integración económica y comercial de cara una proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.