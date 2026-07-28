Centroamérica & Mundo

Líderes latinoamericanos llegan a Perú para asistir a la investidura de Fujimori

Presidentes de Centroamérica y de casi la totalidad del bloque Sudamericano están llegando a Lima para acompañar la asunción de la presidenta Keiko Fujimori. Los mandatarios desembarcan con el propósito de profundizar lazos comerciales entres sus naciones y consolidar el compromiso con sus democracias.

Por: Revistaeyn.com - EFE El presidente de Honduras, Nasry ’Tito’ Asfura, llegó este lunes a Lima para asistir este martes a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y aprovechará esta visita para consolidar vínculos con ese país andino y otros de la región, informó el Gobierno hondureño. Durante su visita, el mandatario hondureño tiene previsto sostener reuniones con empresarios iberoamericanos, autoridades y representantes internacionales, con el propósito de promover nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales. La presencia de Asfura en Lima responde a una agenda destinada a consolidar los vínculos de "amistad, cooperación y diálogo" entre Honduras y Perú, así como con otros países de la región, además de impulsar iniciativas vinculadas al "desarrollo y la estabilidad democrática", indicó el Gobierno hondureño.

Presidente Rodrigo Paz, de Bolivia

También ayer lunes llegó a la capital peruana el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Al igual que otros gobernantes y exmandatarios de la región, Paz llegó acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra de la Mujer, Edith Pariona. Tras recibir los honores en el terminal aéreo militar, ubicado en la provincia del Callao, Paz se dirigió al centro de Lima para participar en el saludo y cena oficial ofrecido por el presidente interino, José María Balcázar, a los gobernantes invitados. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, informó -a medios de su país- que la delegación boliviana, liderada por Paz, se reunirá con Fujimori el martes a las 10:40 hora de Perú (15:40 GMT), con una «agenda clara» que busca «restablecer el diálogo diplomático entre ambos países». El ministro Aramayo mencionó que entre las prioridades de Bolivia está "instalar el gabinete binacional en el corto plazo", así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia "comercial, turística y energética".

Presidente del Paraguay, Santiago Peña

El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, igualmente ya se encuentra en Perú. Peña llegó al Grupo Aéreo Número 8, base militar aérea aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a su comitiva oficial, donde lo recibió la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, además de funcionarios de su embajada en Lima. Peña tiene previsto mantener reuniones bilaterales y empresariales en Perú, según la Presidencia.

Hacia un nuevo sistema de alianzas regional